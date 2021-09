Mazowieckie: Rolnicy stracili emerytury. Nie wiedzieli, że zmieniło się prawo

WIADOMOŚCI LOKALNE

65-letni Marian Twardowski przez całe życie pracował na roli. Ponadto z zamiłowania należał do lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. I to właśnie z tego powodu 65-latkowi odmówiono wyliczenia emerytury. W podobnej sytuacji jest Andrzej Sasim. Rolnik kilka lat temu dowiedział się, że KRUS wypisał go z rejestru, a jego ubezpieczycielem automatycznie stał się ZUS, który zażądał od pana Andrzej uzupełnienia zaległych składek. Dziś rolnik musi oddać blisko 70 tys. złotych. Reportaż "Interwencji" Telewizji Polsat.

Zdjęcie Reportaż "Interwencji" Telewizji Polsat / Telewizja Polsat