Mazowieckie: Granat moździerzowy w liceum w Radzyminie. Ewakuowano szkołę

Blisko 500 osób ewakuowano z Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie (woj. mazowieckie). Doszło do tego po znalezieniu w szkole niezidentyfikowanego przedmiotu, który mógł pochodzić z czasów II wojny światowej. Po pojawieniu się na miejscu saperów i wstępnych oględzinach okazało się, że to granat moździerzowy. Do liceum przyniósł go jeden z uczniów.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne - patrol saperski / Polsat News