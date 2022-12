Mazowieckie: Auto rozbiło się na drzewie. Zginęły dwie osoby

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Dwie osoby zginęły w drugi dzień Bożego Narodzenia w wypadku na drodze S8 w miejscowości Głuchy. Ponadto dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Jak ustaliły służby, samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Przez kilka godzin ruch był utrudniony. Był to jeden z niemal 100 wypadków, do których doszło podczas świąt.

Zdjęcie Wypadek na S8 / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie / facebook.com