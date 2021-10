Mazowieckie: Areszt dla Ukraińca, który przewoził Irakijczyków nielegalnie przebywających w Polsce

W niedzielę wieczorem policjanci patrolowali teren Małkini Górnej. Na ul. Szosowej zatrzymali do kontroli drogowej skodę. - Kierujący autem 47-letni obywatel Ukrainy, mieszkający na terenie województwa dolnośląskiego, przewoził autem czterech Irakijczyków w wieku 19-24 lata - przekazała rzeczniczka.

Dodała, że obywatele Iraku nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu na terenie Polski. Kierowca wraz z pasażerami zostali osadzeni w policyjnych aresztach w Ostrowi Mazowieckiej oraz Wyszkowie.



Areszt na trzy miesiące

We wtorek policjanci przewieźli Irakijczyków do Modlina, gdzie przekazali ich funkcjonariuszom Straży Granicznej. 47-letni obywatel Ukrainy usłyszał natomiast zarzut dotyczący pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy Polski.



W środę rano - na wniosek prokuratury - ostrowski sąd zastosował wobec 47-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Szykuje się rewolucja w armii. Rząd przedstawił nową ustawę Polsat News