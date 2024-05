Marywilska 44 płonie. Strażak: Nie kręcić się przy tym obiekcie

Gaszenie pożaru potrwa jeszcze kilka-kilkanaście godzin, a dogaszanie zgliszczy do poniedziałku lub jeszcze dłużej. Służby najpewniej użyją wtedy dronów, których detektory wyczują miejsca o podwyższonej temperaturze. - Hale mają to do siebie, że przy tak dużej intensywności palenia się będą się zawalały. Wprowadzanie strażaków do środka jest niemożliwe - ocenił.