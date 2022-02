Martwy mężczyzna znaleziony w rowie. Obok leżało powalone drzewo

W rowie pełnym wody, przy przechodzącej przez las drodze z Jadowa do Sulejowa (Pow. wołomiński) ok. godziny 17 został znaleziony mężczyzna po 50. roku życia.

- Leżał twarzą w wodzie przy powalonym drzewie. Mężczyzna nie był przygnieciony drzewem, więc trudno ocenić, czy został uderzony konarem, czy się przewrócił i utopił. Prokuratura będzie to ustalać - powiedział Drosio.

Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła sierżant sztab. Monika Kaczyńska komendy powiatowej policji w Wołominie. - Na razie nie wiemy, co było przyczyną śmierci. Są prowadzone czynności pod nadzorem prokuratury - przekazała Kaczyńska.

Otwock: Konar zabił mężczyznę

Złamany przez wichurę konar zabił młodego mężczyznę. Do tragedii doszło w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych w lesie w Otwocku koło Warszawy - poinformował dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Radosław Podgórski.

- Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem" - powiedział Podgórski.

Przekazał, że mężczyzna doznał obrażeń czaszki, poniósł śmieć na miejscu.

Cztery ofiary wichur

Według informacji Państwowej Straży Pożarnej z godz. 18.00, w całym kraju w wyniku wichur zginęły cztery osoby. Na Mazowszu poza mężczyzną, który poniósł śmierć Otwocku, zginął także mężczyzna w okolicach Sulejowa w pow. wołomińskim. Do śmiertelnych wypadków doszło też w woj. wielkopolskim w Babim Dworze oraz woj. lubelskim w Międzyrzecu Polskim.