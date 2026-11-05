Spis treści: 11 listopada - coroczny Marsz Niepodległości w Warszawie Marsz Niepodległości - harmonogram Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Marsz Niepodległości to coroczne wydarzenie patriotyczne odbywające się 11 listopada w Warszawie organizowane przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości". Jest uznawane za jedną z największych tego typu manifestacji w Europie.

Na przestrzeni lat wydarzenie przekształciło się w ruch społeczny skupiający środowiska patriotyczne i obywateli wyrażających przywiązanie do tradycji narodowych.

11 listopada - coroczny Marsz Niepodległości w Warszawie

Marsz tradycyjnie rozpoczyna się na rondzie im. Romana Dmowskiego, prowadzi Alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego. Kończy się na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie znajdować będzie się tzw. Scena Niepodległości. Odbędą się na niej koncerty i przemówienia.

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Polak w Polsce gospodarzem". Do tej pory zorganizowano 16 edycji.

Osoby wybierające się na Marsz Niepodległości z innych części kraju mogą liczyć na wsparcie. Organizatorzy przygotowują bowiem transporty autokarowe, które zabiorą do stolicy uczestników z poszczególnych województw.

Marsz Niepodległości - harmonogram

W dniu 11 listopada w Warszawie od godzin porannych odbędzie się kolejna edycja Marszu Niepodległości. Całość wydarzeń potrwa do ok. godz. 20.

Harmonogram:

od 9 do 14 - Miasteczko Niepodległości;

11 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim;

12.45 - Modlitwa różańcowa przy Rondzie Dmowskiego;

14 - Otwarcie zgromadzenia i odśpiewanie hymnu narodowego;

14.30 - Wymarsz;

16.30 - Scena Niepodległości przy błoniach Stadionu Narodowego, gdzie odbędą się występy artystyczne. Dostępna będzie także oferta gastronomiczna;

18 - Oprawa Młodzieży Wszechpolskiej;

20 - Zakończenie.

Uczestnicy Marszu Niepodległości 11 listopada mogą skorzystać z płatnego parkingu na Błoniach Stadionu Narodowego, który będzie otwarty od 10 do 20.

Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Narodowe Święto Niepodległości, otwiera się w nowym oknie przypadające na 11 listopada, który w 2026 roku wypada w środę, jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy oraz od zajęć szkolnych. Dla większości pracowników oznacza to dzień wolny od obowiązków służbowych, a dla uczniów i studentów - przerwę od zajęć dydaktycznych.

Warto pamiętać, że 11 listopada zamknięta jest większość sklepów, centrów handlowych oraz urzędów. Otwarte mogą być jedynie wyznaczone punkty, takie jak stacje paliw, apteki dyżurne czy małe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.



