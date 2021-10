W środę około godziny 17:00 przy ul. Radzymińskiej w Warszawie motoambulans Marcina "Borkosia" Borkowskiego zderzył się z autem osobowym. Ratownik trafił do szpitala przy ulicy Szaserów.

"Potwierdzamy doniesienia o tym, że Borkoś w dniu wczorajszym uczestniczył w wypadku drogowym. Na tą chwilę stan Marcina jest określany jako ciężki, ale stabilny i jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Przed nim jeszcze kilka operacji, za które trzymamy kciuki oraz w przyszłości niezbędna będzie rehabilitacja" - napisano w czwartek w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie ratownika.

W piątek po południu podano kolejne informacje na temat Borkowskiego.

"W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona kolejna operacja. Jeśli stan Marcina pozwoli na poniedziałek zaplanowana jest następna. Na tę chwilę nadal jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej" - czytamy.

Całość zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację.



"Pragniemy z całego serca podziękować za ogromne wsparcie i okazaną pomoc. Zbieramy wszystkie słowa otuchy, zdjęcia i informacje od Was i gdy tylko będzie to możliwe zaniesiemy je do Borkosia" - napisano.

Apel o krew

Wcześniej zaapelowano również o oddawanie krwi ze wskazaniem: Marcin Borkowski, Wojskowy Instytut Medyczny, Odział Intensywnej Opieki Medycznej.

W piątek do apelu dołączyła Służba Ochrony Państwa. "Apelujemy o oddawanie krwi dla "Borkosia". Marcin "Borkoś" Borkowski - ratownik medyczny i popularyzator wiedzy o pierwszej pomocy uległ wypadkowi. Pilnie potrzebuje krwi" - przekazano.

Wypadek Marcina "Borkosia" Borkowskiego

Jak przekazała sierżant sztabowa Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji, w wypadku na ulicy Radzymińskiej uczestniczył skuter Piaggio i samochód marki opel.

Kobieta, która kierowała autem była trzeźwa.

Marcin "Borkoś" Borkowski od wielu lat pracuje jako ratownik medyczny w Warszawie - nie tylko etatowo, ale również jako wolontariusz. Swój prywatny skuter przerobił nawet na motoambulans. Prowadzi również kanał na YouTube, gdzie opowiada o wypadkach i ludziach, którym pomaga.