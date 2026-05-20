W skrócie W środę w centrum Warszawy przewidziane są znaczące utrudnienia w ruchu ze względu na manifestację organizowaną przez "Solidarność".

Uczestnicy marszu przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm, zatrzymując się po drodze przed Pałacem Prezydenckim.

Zmiany obejmą trasy wielu autobusów i tramwajów, w tym wyłączenie Mostu Poniatowskiego z ruchu tramwajowego oraz objazdy dla autobusów kursujących Traktem Królewskim i okolicznymi ulicami.

Manifestacja dotyczy sprzeciwu wobec polityki rządu w zakresie energetyki, rolnictwa, służby zdrowia, praw pracowniczych oraz reformy edukacji.

Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym o godzinie 12. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki przed siedzibę Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu powinni dotrzeć o godzinie 15.

"Pierwsze zmiany w ruchu mogą być jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji. Jeżeli policjanci zamkną Trasę W-Z, tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26 oraz autobusy 160 i 190 pojadą przez Most Gdański" - przekazał ZTM.

Manifestacja w Warszawie. Autobusy zmienią trasy

Zmienią się trasy autobusów kursujących Traktem Królewskim i sąsiednimi ulicami. Linie: 106, 116, 128, 175, 178, 180, 503 pojadą przez Plac Piłsudskiego. Autobusy linii: 118, 127, 131, 166 i 171 ominą trasę przemarszu ul. Piękną, Myśliwiecką oraz Górnośląską.

Autobusy 111 przy Teatrze Wielkim będą zjeżdżały na Aleję "Solidarności" i Nowym Zjazdem, Dobrą oraz Zajęczą do Mostu Świętokrzyskiego, którym przejadą przez Wisłę. Trasy linii: 117, 507 i 521 będą się kończyły po stronie Pragi, w okolicach Stadionu Narodowego. Z kolei autobusy linii 108 dojadą do przystanku Książęca, 517 - do centrum.

Warszawy. Manifestacja "Solidarności", zmiany w kursowaniu tramwajów

Tramwaje nie będą kursowały Mostem Poniatowskiego. Po stronie Śródmieścia: 7, 9, 22 i 74 dojadą do Placu Starynkiewicza, a po stronie Pragi do Wiatracznej - z wyjątkiem tramwajów 9, które będą miały pętlę w Alei Zielenieckiej. W czasie trwania przemarszu tramwaje linii 25 będą jeździły tylko po stronie praskiej - od Annopola do Wiatracznej.

Gdy uczestnicy dotrą przed Sejm zostanie zamknięty przejazd ulicą Piękną od Wiejskiej do Myśliwieckiej. Autobusy linii 107 i 159, w stronę Esperanto i CH Blue City nie będą skręcały w ulicę Łazienkowską. Na wysokości stadionu Legii pojadą prosto Czerniakowską, wjadą na Trasę Łazienkowską, a później przez Plac Na Rozdrożu do swoich tras.

Organizatorem marszu jest NSZZ "Solidarność". Manifestacja będzie sprzeciwem wobec polityki rządu w obszarach takich jak energetyka, rolnictwo, służba zdrowia czy prawa pracownicze. Uczestnicy zgromadzenia będą również protestowali wobec reformy edukacji prowadzonej przez MEN.





