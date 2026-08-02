W skrócie W Ciechanowie (Mazowieckie) mieszkańcy znaleźli fragment ludzkiej dłoni.

Policja pod nadzorem prokuratury przeprowadziła oględziny miejsca znaleziska. Obecnie trwa przeszukiwanie okolicy.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie, która stara się ustalić tożsamość osoby zmarłej oraz okoliczności zdarzenia.

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Zgłoszenie o odkryciu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie około godziny 19 w sobotę. Serwis Ciechanów Inaczej poinformował, że wynikało z niego, że mieszkańcy spacerujący ulica Płocką na peryferiach miasta zauważyli część ludzkiego ciała w trakcie rozkładu.

Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Na miejsce skierowano policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności. Wstępne oględziny wykazały, że znalezisko to prawdopodobnie ludzka dłoń.

Mazowieckie. Spacerowicze znaleźli ludzką dłoń, sprawę bada prokuratura

- Zabezpieczono ujawniony fragment prawdopodobnie ludzkiej dłoni. Czynności prowadzone były na miejscu zdarzenia do późnych godzin wieczornych, a następnie były kontynuowane od rana - poinformowała ciechanowska komenda, na którą powołał się serwis.

Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podkom. Magda Sakowska dodała w rozmowie z portalem ciechanow.cozadzien.pl, że funkcjonariuszy w działaniach wspomagały policyjne psy służbowe.

Obecnie na miejscu trwa przeszukiwanie okolicy. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

Śledczy starają się przede wszystkim ustalić tożsamość osoby zmarłej oraz wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.





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