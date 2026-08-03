Makabryczne odkrycie na warszawskiej Ochocie. Ciało w torbie na zakupy

W skrócie W jednym z mieszkań na warszawskiej Ochocie znaleziono ciało 53-letniej kobiety w dużej torbie na zakupy.

Policja zatrzymała podejrzanego o przestępstwo, którym okazał się 32-letni obywatel Polski.

Nie jest znany związek pomiędzy ofiarą a podejrzanym ani motywy zbrodni, które będą ustalane przez prokuraturę.

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Do makabrycznego odkrycia doszło w jednym z mieszkań położonych na Ochocie w Warszawie w miniony weekend. Funkcjonariusze policji asystowali tam w siłowym wejściu do lokalu.

"Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu warszawskiej policji na portalu X.

Portal RMF24 poinformował, że ciało znajdowało się w dużej torbie na zakupy.

Warszawa. Zwłoki w torbie na zakupy. Sprawca przyznał się do winy

Jak poinformowano, policjantom z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III na Ochocie szybko udało się ustalić potencjalnego sprawcę.

"Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem" - przekazano w komunikacie służb. Według RMF24 aresztowany przyznał się do winy.

Mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy to 32-letni obywatel Polski. Również ofiara zbrodni pochodziła z Polski. Na ten moment nie wiadomo, jakie relacje łączyły 32-latka i 53-latkę, nie znane są także motywy zbrodni. Te będą wyjaśniane przez prokuraturę.



