W skrócie Rodzina potwierdziła, że znalezione we wsi Władysławowo ciało to zwłoki Adriana P., który zaginął 31 marca.

Policja zatrzymała siedem osób w związku ze sprawą, pięć z nich trafiło do aresztu, a dwie przesłuchano jako świadków i zwolniono.

W przyszłym tygodniu ma się odbyć sekcja zwłok, a sprawa prawdopodobnie zostanie przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Płocku.

Wstępne informacje w tej sprawie Interia przekazała w czwartek przed godz. 14, wskazując, że dzień wcześniej we wsi Władysławowo, położonej pod Ciechanowem w woj. mazowieckim, znalezione zostało ciało młodego mężczyzny.

Teraz udało się ustalić, że to 23-letni Adrian P., który zaginął półtora tygodnia temu.

Władysławowo. Nowe informacje w sprawie Adriana P.

- Podczas okazania, przeprowadzonego w czwartek, rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Adriana P. - potwierdził PAP Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Młody mężczyzna po raz ostatni opuścił swój dom 31 marca i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Jego poszukiwania były prowadzone od chwili zgłoszenia zaginięcia.

Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo, dotyczące uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem. Do tej pory policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób. Pięć z nich trafiło do aresztu.

Aresztowanymi są mężczyźni w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Wszystkim wcześniej przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyny te grozi od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności.

Tajemnicze zaginięcie na Mazowszu. "Sprawa jest skomplikowana"

- Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków. Zostały one zwolnione - wyjaśnił rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej. Zastrzegł jednocześnie, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści. - Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - dodał prokurator Maliszewski.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się sekcja zwłok Adriana P. Nie ujawnił, czy w trakcie oględzin po znalezieniu zwłok, nosiły one widoczne ślady obrażeń.

Jak dodał, z uwagi na charakter sprawy prawdopodobnie zostanie ona przejęta tam do dalszego prowadzenia z ciechanowskiej Prokuratury Rejonowej.

