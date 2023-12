Nadleśnictwo Ciechanów. Daniel w tarapatach

Do sytuacji doszło na terenie Nadleśnictwa Ciechanów. Daniel zaplątał się w ogrodzenie . Trzeba było użyć sekatora, aby oswobodzić zwierzę.

Jak dowiadujemy się, taśma ogrodzeniowa była ciasno owinięta wokół poroża , co dodatkowo utrudniało działania leśników.

Daniel w pułapce. Leśnicy uratowali zwierzę

Na szczęście akcja leśników zakończyła się powodzeniem. "Udało się i daniel już wrócił do swojego leśnego domu" - przekazano w mediach społecznościowych.

Daniele to ssaki z rodziny jeleniowatych, szeroko rozpowszechnione w Europie i na innych kontynentach. Dorosłe osobniki ważą od 45 do 80 kg, a samce odznaczają się charakterystycznym porożem.

Co istotne, daniele stanowią pokarm dla innych zwierząt. W Polsce są gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Można na nie polować od początku września do końca lutego (w przypadku łani: do 15 stycznia).