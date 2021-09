Dziś rano przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka informowali, że przeszczep wątroby u 6-latka nie przyniósł poprawy jego stanu zdrowia.



- Stan zdrowia i neurologiczny 6-latka nie uległ zmianie. Prowadzone są procedury, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie śmierci mózgu. W tej chwili stwierdzone są jej wstępne objawy. Rokowania są złe - informowali wówczas lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, mówiąc o afgańskim chłopcu, który zatruł się muchomorem sromotnikowym.

Przed godz. 16:00 stwierdzono śmieć mózgu chłopca.



W czwartek lekarze informowali o zgonie jego pięcioletniego brata, u którego również stwierdzono śmierć mózgu.

Zatruła się cała rodzina

Grupa uchodźców z Afganistanu zatruła się muchomorem sromotnikowym w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku. Afgańczycy ugotowali zupę z zebranych grzybów.



Do Centrum Zdrowia Dziecka trafiło dwóch chłopców oraz ich 17-letnia siostra. Jej stan był na tyle dobry, że we wtorek opuściła szpital.



Kilku dorosłych z objawami zatrucia zgłosiło się do warszawskich szpitali.