W skrócie 26-letni mężczyzna wszczął awanturę na SOR-ze po odesłaniu do domu jego ciężarnej partnerki.

Na oddziale doszło do zniszczeń, a szkody oszacowano na około 67 tysięcy złotych.

Karol P. usłyszał zarzuty dotyczące gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia.

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt wobec mężczyzny.

Adwokaci Karola P. zaznaczyli, że nie został zastosowany tymczasowy areszt dla ich klienta.

Kobieta urodziła dziecko w domu bez pomocy medycznej tego samego dnia po opuszczeniu szpitala.

Wobec personelu SOR-u została złożona skarga do Rzecznika Praw Pacjenta.

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1 października w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 26-latek awanturował się z położnymi i pracownikami SOR-u. Karol P. przyjechał do placówki ze swoją ciężarną żoną.

Kobieta była przekonana, że rodzi, ale lekarze odesłali ją do domu. To wtedy mężczyzna wpadł w furię: kierował groźby pod adresem personelu szpitala, dopuścił się znieważenia, naruszył nietykalność cielesną medyków.

Awantura na SOR-ze. 26-latek zdemolował część oddziału

"W szale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Zniszczył dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, gaśnicę, przyciski w windzie i dystrybutor do wody" - wylicza w wydanym komunikacie policja. Łączne straty oszacowano na 67 tys. złotych.

Funkcjonariusze schwytali 26-latka. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Karol P. usłyszał cztery zarzuty: stosowania gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Część mediów błędnie podała, że sąd przychylił się do wniosku.

Urodziła w domu bez pomocy medycznej. Chwilę wcześniej odesłali ją ze szpitala

Nowe światło na sprawę rzucili adwokaci Karola P. W mediach społecznościowych pojawił się obszerny wpis prostujący nieprawdziwe doniesienia. "Wbrew niektórym przekazom medialnym wobec naszego klienta nie zastosowano tymczasowego aresztowania" - przekazano na wstępie.

Następnie poznaliśmy okoliczności zdarzenia. Partnerka 26-latka zgłosiła się do warszawskiego szpitala, bo miała skurcze porodowe. "Po zbadaniu przez personel została odesłana do domu. Jeszcze tego samego dnia urodziła dziecko w domu, bez pomocy medycznej. Karol P. działał w głębokim przekonaniu, że dziecko nie żyje" - ujawniono.

Na działanie medyków złożono skargę do Rzecznika Prawa Pacjenta. Jak podkreślono, przekonanie P. o śmierci dziecka "ma decydujące znaczenie dla oceny jego zachowania i powinno być uwzględniane w publicznym przekazie".

Domagali się aresztu dla Karola P. Sąd obalił argumenty prokuratury

Według sądu rozpatrującego wniosek o tymczasowy areszt obawa ucieczki lub ukrywania się Karola P. jest "czysto hipotetyczna", a nie realna, zaś jego stan wzburzenia w szpitalu nie wynikał z przemyślanego zamiaru wyrządzenia krzywdy pracownikom szpitala.

"Sąd uznał też, że nie ma realnej obawy popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. (...) Wypowiadane słowa padły w stanie gniewu uzasadnionego okolicznościami porodu jego partnerki" - przekazali adwokaci.

Jest wysoce prawdopodobne - zdaniem sądu - że podejrzany dopuścił się jednego z czterech czynów zabronionych, które mu postawiono. W sprawie 26-latka trwa postępowanie przygotowawcze.



