Lekarze odesłali ciężarną, partner zdemolował SOR. Nowe informacje w głośnej sprawie

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

26-latek wpadł w furię, kiedy lekarze odesłali do domu jego ciężarną partnerkę. Zdemolował oddział SOR i naruszył nietykalność cielesną pracowników. Łączne straty oszacowano na blisko 70 tys. złotych. Obrońcy Karola P. rzucili nowe światło na sprawę i zdementowali informację o jego aresztowaniu. "Działał w głębokim przekonaniu, że dziecko nie żyje" - podkreślono. Ciężarna jeszcze tego samego dnia urodziła w domu bez pomocy lekarskiej. Na personel SOR-u złożono skargę.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Kompleks budynków Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, otoczony lasem i parkingiem
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. To tam doszło do awantury na SOR-zeMateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • 26-letni mężczyzna wszczął awanturę na SOR-ze po odesłaniu do domu jego ciężarnej partnerki.
  • Na oddziale doszło do zniszczeń, a szkody oszacowano na około 67 tysięcy złotych.
  • Karol P. usłyszał zarzuty dotyczące gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia.
  • Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt wobec mężczyzny.
  • Adwokaci Karola P. zaznaczyli, że nie został zastosowany tymczasowy areszt dla ich klienta.
  • Kobieta urodziła dziecko w domu bez pomocy medycznej tego samego dnia po opuszczeniu szpitala.
  • Wobec personelu SOR-u została złożona skarga do Rzecznika Praw Pacjenta.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

1 października w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 26-latek awanturował się z położnymi i pracownikami SOR-u. Karol P. przyjechał do placówki ze swoją ciężarną żoną.

Kobieta była przekonana, że rodzi, ale lekarze odesłali ją do domu. To wtedy mężczyzna wpadł w furię: kierował groźby pod adresem personelu szpitala, dopuścił się znieważenia, naruszył nietykalność cielesną medyków.

Awantura na SOR-ze. 26-latek zdemolował część oddziału

"W szale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Zniszczył dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, gaśnicę, przyciski w windzie i dystrybutor do wody" - wylicza w wydanym komunikacie policja. Łączne straty oszacowano na 67 tys. złotych.

Zobacz również:

Rusza proces w sprawie Collegium Humanum
Mazowieckie

Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych 29 osób

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Funkcjonariusze schwytali 26-latka. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Karol P. usłyszał cztery zarzuty: stosowania gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Część mediów błędnie podała, że sąd przychylił się do wniosku.

Urodziła w domu bez pomocy medycznej. Chwilę wcześniej odesłali ją ze szpitala

Nowe światło na sprawę rzucili adwokaci Karola P. W mediach społecznościowych pojawił się obszerny wpis prostujący nieprawdziwe doniesienia. "Wbrew niektórym przekazom medialnym wobec naszego klienta nie zastosowano tymczasowego aresztowania" - przekazano na wstępie.

Następnie poznaliśmy okoliczności zdarzenia. Partnerka 26-latka zgłosiła się do warszawskiego szpitala, bo miała skurcze porodowe. "Po zbadaniu przez personel została odesłana do domu. Jeszcze tego samego dnia urodziła dziecko w domu, bez pomocy medycznej. Karol P. działał w głębokim przekonaniu, że dziecko nie żyje" - ujawniono.

Zobacz również:

Atak 21-letniej nożowniczki w szkole policealnej. Usłyszała zarzuty
Polska

Pięć zarzutów dla 21-latki po ataku nożem. Sąd zdecydował o areszcie

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Na działanie medyków złożono skargę do Rzecznika Prawa Pacjenta. Jak podkreślono, przekonanie P. o śmierci dziecka "ma decydujące znaczenie dla oceny jego zachowania i powinno być uwzględniane w publicznym przekazie".

Domagali się aresztu dla Karola P. Sąd obalił argumenty prokuratury

Według sądu rozpatrującego wniosek o tymczasowy areszt obawa ucieczki lub ukrywania się Karola P. jest "czysto hipotetyczna", a nie realna, zaś jego stan wzburzenia w szpitalu nie wynikał z przemyślanego zamiaru wyrządzenia krzywdy pracownikom szpitala.

"Sąd uznał też, że nie ma realnej obawy popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. (...) Wypowiadane słowa padły w stanie gniewu uzasadnionego okolicznościami porodu jego partnerki" - przekazali adwokaci.

Jest wysoce prawdopodobne - zdaniem sądu - że podejrzany dopuścił się jednego z czterech czynów zabronionych, które mu postawiono. W sprawie 26-latka trwa postępowanie przygotowawcze.

Zobacz również:

Białystok. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie seniorki
Podlaskie

Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie seniorki

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": As w rękawie PSL-u. Tak może wzmacniać się wobec TuskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze