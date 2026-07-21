W skrócie Patomorfolog Kamil Sokół, który brał udział w kontrowersyjnej sekcji zwłok pacjenta zmarłego w toalecie Szpitala Południowego, nie pracuje już w Narodowym Instytucie Onkologii.

Narodowy Instytut Onkologii rozwiązał umowę z Kamilem Sokołem po przeprowadzeniu rozmowy i własnej ocenie sytuacji.

Publikacja nagrań z sekcji zwłok oraz rozmów z rodziną zmarłego wywołała oburzenie i doprowadziła do działań wobec osób związanych ze sprawą.

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"Po mojej interwencji poselskiej Narodowy Instytut Onkologii zwolnił zamieszanego w aferę prosektorium Szpitala Południowego lekarza Kamila Sokoła" - napisałJanusz Cieszyński w serwisie X.

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Do wpisu dołączył odpowiedź Narodowego Instytutu Onkologii na jego interpelację z 13 lipca. "Presja ma sens, zapraszam do zgłaszania afer w ochronie zdrowia" - dodał parlamentarzysta.

Instytut rozwiązał kontrakt z lekarzem ze Szpitala Południowego

"Kierownictwo przeprowadziło rozmowę z p. Kamilem Sokołem i podjęło decyzję o rozwiązaniu zawartej z nim umowy cywilnoprawnej (kontraktowej)" - napisano w piśmie Narodowego Instytutu Onkologii, które skierowano do Cieszyńskiego.

Jednocześnie podkreślono, że była to samodzielna decyzja dyrekcji instytutu, podjęta na podstawie własnej oceny sytuacji. Wskazano, że instytut na bieżąco zapoznanie się i monitoruje doniesienia związane z tą sprawą.

Jak wynika z dokumentu, lekarz był związany z placówką kontraktem obowiązującym od 19 stycznia 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku. Według harmonogramów pracował w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów do 15 lipca.

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie

O Kamilu Sokole zrobiło się głośno po publikacji materiału portalu Zero dotyczącego śmierci pacjenta w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Mężczyzna zmarł w sierpniu ubiegłego roku w szpitalnej toalecie, a jego ciało odnaleziono dopiero po blisko czterech godzinach. Dziennikarze ujawnili również nagrania z przeprowadzonej później sekcji zwłok oraz rozmów prowadzonych z rodziną zmarłego.

W sekcji zwłok uczestniczyli asystent sekcyjny, koordynator prosektorium Artur Habowski oraz patomorfolog Kamil Sokół. Na jednym z nagrań słychać, jak koordynator zwraca się do lekarza słowami: "To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było".

Kacprzyk, salonik VIP i kolejne doniesienia

Publikacja nagrań nie była jedynym elementem afery wokół Szpitala Południowego. W ostatnich tygodniach media ujawniały kolejne informacje dotyczące funkcjonowania placówki, w tym działalności koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dawida Kacprzyka.

Lekarz, będący jednocześnie radnym warszawskiego Ursusa z ramienia Koalicji Obywatelskiej, według oświadczenia majątkowego zarobił w 2025 roku około 1,6 mln zł w Szpitalu Południowym. Kontrowersje wzbudziły jednak nie tylko jego zarobki, ale także sposób organizacji pracy oraz okoliczności objęcia stanowiska koordynatora SOR.

Według ujawnionych materiałów w szpitalu miała funkcjonować nieformalna ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Pacjenci ci mieli być przyjmowani poza kolejnością, przechodzić badania krótko po rejestracji oraz korzystać z wydzielonego pomieszczenia określanego jako "salonik VIP", wyposażonego m.in. w kanapę, fotele i telewizor.

Media zwracały również uwagę na wątpliwości dotyczące zatrudnienia Kacprzyka na stanowisku koordynatora SOR oraz możliwości łączenia obowiązków w kilku miejscach jednocześnie. Po ujawnieniu sprawy lekarz zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a jego działalnością zajęła się Naczelna Izba Lekarska. Kontrole w Szpitalu Południowym zapowiedziały również Narodowy Fundusz Zdrowia oraz stołeczny ratusz.

Konsekwencje afery w Szpitalu Południowym sięgnęły ratusza

Skala ujawnionych nieprawidłowości doprowadziła także do zmian w warszawskim ratuszu. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisje swoich zastępczyń - Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej m.in. za obszar zdrowia, oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Prezydent Warszawy podkreślał, że decyzja nie przesądza o niczyjej winie, jednak osoby pełniące funkcje publiczne muszą spełniać najwyższe standardy odpowiedzialności. Zapowiedział także rozszerzenie zasad odpartyjniania miejskich spółek, zarządów i rad nadzorczych. Osoby pełniące w nich funkcje mają zdecydować, czy pozostają członkami partii politycznych, czy nadal pracują dla miasta.

Trzaskowski poinformował również o dodatkowych kontrolach i audytach prowadzonych w miejskich szpitalach, obejmujących m.in. szpitalne oddziały ratunkowe oraz prosektoria. Dyrektorzy placówek zostali zobowiązani do ponownego przeanalizowania wszystkich skarg i sygnałów dotyczących możliwych nieprawidłowości. Jak zapowiedział prezydent stolicy, dla osób próbujących wykorzystywać wpływy lub omijać obowiązujące procedury ma obowiązywać "zero tolerancji".





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