Do sieci trafiły zdjęcia leja kondensacyjnego, który zaobserwowano w miejscowości Przyborowice (woj. mazowieckie).

Pogoda. Lej kondensacyjny pod Warszawą

"Zalążek niemezocyklonalnej trąby powietrznej uchwycony dziś w Przyborowicach, na północny zachód od Warszawy" - czytamy we wpisie Lubuskich Łowców Burz, którzy opublikowali zdjęcie leja kondensacyjnego.

Fotografie leja pojawiły się też we wpisach innych profili, związanych z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi.

Lej kondensacyjny. Co to takiego?

Lej kondensacyjny to nic innego, jak zalążek tornada. Tym stałby się, gdyby lej dotknął ziemi, a to stwarza poważne zagrożenie.

Powstanie leja wskazuje na istnienie mniej lub bardziej silnego wiru. Tworzy się na skutek różnicy ciśnień między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz wiru.

Pogoda na dziś. Ostrzeżenia IMGW. Gdzie jest burza?

Pogoda w środę zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w centrum i na południu Polski. Towarzyszące im porywy wiatru mogą dochodzić do 70 kilometrów na godzinę.

IMGW prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów gradu wynosi obecnie około 80 proc.

Mimo że pogoda zapowiada się niezbyt ciekawie, IMGW podkreśla, że w ciągu dnia będzie dosyć ciepło. W całym kraju termometry będą wskazywać przeważnie od 20 st. C. do 29 st. C.