Na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa nieznani sprawcy uszkodzili koparkę. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w rejonie pętli na Bonifacego. Zdaniem firmy prowadzącej prace napastnicy posłużyli się wiatrówką. Z ustaleń policji wynika jednak, że na miejscu nie znaleziono dowodów wskazujących, że doszło do ostrzelania.