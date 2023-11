Do kolizji dwóch aut osobowych doszło w poniedziałkowy poranek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Służby otrzymały zgłoszenie o godz. 9:11.

Kolizja z udziałem sędziego TK. "Zasłonił się immunitetem"

- Jeden z kierowców był trzeźwy, natomiast drugi odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, zasłaniając się immunitetem - dodała. To sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Na miejscu pojawiła się karetka, która badała jednego z uczestników wypadku. Nie było jednak przesłanek, by przewieźć go do szpitala.