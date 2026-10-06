Kolejny wypadek na pasach. Potrącenie kobiety, kierowca uciekł

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W Piastowie pod Warszawą rozpędzony samochód uderzył w przechodzącą przez jezdnię na pasach młodą kobietę. Kierowca osobówki nie udzielił poszkodowanej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. To kolejny tego typu wypadek w ostatnich dniach - wcześniej do śmiertelnego potrącenia doszło w Nowym Sączu.

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Piastów. Potrącenie kobiety na pasach. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

W skrócie

  • W Piastowie doszło do potrącenia młodej kobiety na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Policja zatrzymała zarówno kierowcę, jak i towarzyszącą mu kobietę, a w poniedziałek ruszyły czynności z ich udziałem pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.
  • W Nowym Sączu Volkswagen Passat potrącił śmiertelnie pieszego na pasach podczas wyprzedzania samochodu, który ustąpił pierwszeństwa, a w sprawie zatrzymano dwóch młodych mężczyzn.
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Do poważnego wypadku doszło w niedzielę tuż po północy w podwarszawskim Piastowie. Jak relacjonowała na antenie Polsat News reporterka Monika Miller, rozpędzony samochód osobowy wjechał tam w znajdującą się na pasach młodą kobietę.

Piastów. Potrącenie pieszej na pasach, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

Kierujący pojazdem odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielił pomocy ofierze. O zdarzeniu został powiadomiony dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, który niezwłocznie skierował na miejsce patrol.

Do jego zatrzymania doszło już po upływie kilku godzin - w niedzielę przed południem mężczyzna został aresztowany przez funkcjonariuszy z Pruszkowa i Warszawy.

W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która towarzyszyła kierowcy w momencie wypadku. W poniedziałek ruszyły czynności z zatrzymanymi - jeszcze tego samego dnia mogą oni usłyszeć zarzuty. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Nowy Sącz. Śmiertelne potrącenie na pasach

To kolejny tego typu wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach z udziałem pieszych. W sobotę około godziny 17.30 na alei Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu doszło do śmiertelnego potrącenia na pasach. 

Jadący prawym pasem samochód osobowy ustąpił tam pierwszeństwa pieszemu - 50-latkowi z psem, który wszedł na oznakowane przejście dla pieszych. 

W tym samym momencie nadjeżdżający z tyłu Volkswagen Passat zaczął wyprzedzać osobówkę lewym pasem, z dużą prędkością uderzając bezpośrednio w wyłaniającego się zza samochodu mężczyznę. Pieszy zginął na miejscu.

W sprawie zatrzymano dwie osoby - 21-latka, który kierował Volkswagenem, oraz 20-latka, który według wstępnych ustaleń prawdopodobnie się z nim ścigał, jadąc samochodem marki BMW.

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