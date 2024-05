Warszawa. Palą się śmieci na Siekierkach. "Pożar nie rozprzestrzenia się"

Jak dodał funkcjonariusz, odpady, które płoną, nie są trujące. Pochodzą one z kontenerów wykorzystywanych podczas remontów albo budów. Strażacy nie widzieli oznak, by doszło do celowego podpalenia, ale dokładne przyczyny zdarzenia ustali policja.