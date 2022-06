Kolejny karambol na S8. Trasa będzie zablokowana przez wiele godzin

Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie kom. Damian Wroczyński, do zdarzenia doszło ok. godz. 14.30 w Niegowie. Zderzyło się tam pięć pojazdów - dwa osobowe: mazda i daewoo, mercedes bus oraz dwa samochody ciężarowe, jeden z naczepą. Do szpitala zostało przewiezionych trzech poszkodowanych: kierowca oraz pasażer busa oraz kierujący mazdą.

Karambol na S8. Wszystkie służby na miejscu

Na miejscu pracują policjanci ruchu drogowego, wspólnie z technikiem kryminalistyki, którzy wyjaśniają przebieg i okoliczności zdarzenia drogowego.

W akcji ratowniczej uczestniczą strażacy, lekarze, ratownicy medyczni z załóg karetek pogotowia oraz z lotniczego pogotowia ratunkowego.

Trasa w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana. Podróżujący w stronę stolicy kierowani są na węzłach komunikacyjnych na drogę serwisową biegnącą wzdłuż trasy S8. "Utrudnienia na drodze potrwają wiele godzin, dlatego zalecamy wybór dróg alternatywnych" - powiedział policjant.