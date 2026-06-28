Pożar wybuchł przed godz. 5 rano w odległym o 45 km od Warszawy Mszczonowie.

Jak przekazał Interii mł. bryg. mgr inż. Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie, ogień objął kilkaset metrów kwadratowych zakładu gospodarki odpadami znajdującego się na obrzeżach miasta.

Rzecznik poinformował, że pożar zajął około połowę budynku, a obecnie trwa dogaszanie. Dodał, że poziom stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu był przez pewien czas przekroczony.

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Mszczonów. Wielki pożar, akcja straży pożarnej

W płonącej części zakładu przechowywano odpady przemysłowe.

Do akcji gaśniczej zaangażowano 19 zastępów straży pożarnej, na miejsce wezwano również grupę ratownictwa chemicznego. Bezpieczeństwu mieszkańców sprzyjał kierunek, w którym unosi się dym - przeciwny do strony miasta.

Obecnie, jak przekazał Interii mł. bryg. Jarosław Belina, pożar się nie rozprzestrzenia, a dym jest już niemal niewidoczny. W odległości około 200 metrów od miejsca pożaru prowadzono pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu. Przez pewien czas jego poziom był przekroczony, w związku z czym mieszkańców poproszono o nieotwieranie okien. Jakość powietrza jest wciąż monitorowana.

Pożar w Mszczonowie. Akcję strażaków utrudnia wysoka temperatura

Oficer prasowy PSP w Żyrardowie wskazał również na antenie Polsat News, że akcję gaśniczą utrudnia wysoka temperatura. W związku z sytuacją pogodową musiała nastąpić wymiana strażaków.

Jak dodał mł. bryg. Jarosław Belina, konieczne jest "ratowanie ratowników ze względu na temperatury". Prognozuje się, że w Polsce wskaźniki na termometrach wskażą w niedzielę nawet 42 st. C., a słupki rosną już od godzin porannych.





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