Kłęby dymu na Mazowszu. Wielki pożar hali produkcyjnej
Przy trasie S7 w miejscowości Łomna wybuchł pożar. - Płonie hala produkcyjna, ogień objął część budynku oraz samochody osobowe znajdujące się w pobliżu - przekazał Interii kpt. Paweł Plagowski z KP PSP Nowym Dworze Mazowieckim. Akcja gaśnicza trwa. Służby informują, że nikt nie został poszkodowany.
W skrócie
- W Łomnej przy trasie S7 wybuchł pożar hali produkcyjnej hurtowni spożywczej, ogień objął część budynku oraz zaparkowane samochody osobowe.
- Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, nikt nie został poszkodowany.
- To kolejny pożar hali produkcyjnej na Mazowszu – pod koniec marca w Warszawie spłonęła hala magazynowa z makulaturą.
Jak dowiedziała się Interia, zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej wpłynęło do służb w środę o godz. 13.50.
- Jest to obiekt hurtowni spożywczej przy ul. Gdańskiej w miejscowości Łomna (woj. mazowieckie) - przekazał kpt. Paweł Plagowski z KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kpt. Plagowski dodał, że ogniem zajęła się część budynku oraz samochody osobowe, które zaparkowano w pobliżu
Gaszenie pożaru nadal trwa, a na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.
Oficer prasowy bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP z Warszawy przekazał Interii, że w środku budynku znajdowały się głównie palety i kartony.
"Na miejscu pracują zastępy PSP i OSP. Pożar został zlokalizowany. Spaleniu uległo ok. 1600 m kw. hali" - przekazała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna.
Seria pożarów na Mazowszu. Ogień w hali z makulaturą
Pożar w Łomnej przy trasie S7, to kolejna akcja, która angażuje służby na Mazowszu do gaszenia ognia w hali produkcyjnej.
Po koniec marca przy ul. Zabranieckiej w Warszawie wybuchł pożar w hali magazynowej wypełnionej makulaturą.
Wówczas płomienie objęły ok. 70 proc. powierzchni obiektu o wymiarach 25 na 50 m. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała jakość powietrza w okolicy pożaru.