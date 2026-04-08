W skrócie W Łomnej przy trasie S7 wybuchł pożar hali produkcyjnej hurtowni spożywczej, ogień objął część budynku oraz zaparkowane samochody osobowe.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, nikt nie został poszkodowany.

To kolejny pożar hali produkcyjnej na Mazowszu – pod koniec marca w Warszawie spłonęła hala magazynowa z makulaturą.

Jak dowiedziała się Interia, zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej wpłynęło do służb w środę o godz. 13.50.

- Jest to obiekt hurtowni spożywczej przy ul. Gdańskiej w miejscowości Łomna (woj. mazowieckie) - przekazał kpt. Paweł Plagowski z KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Łomna. Potężny pożar hali produkcyjnej, kłęby dymu na Mazowszu

Kpt. Plagowski dodał, że ogniem zajęła się część budynku oraz samochody osobowe, które zaparkowano w pobliżu

Gaszenie pożaru nadal trwa, a na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Oficer prasowy bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP z Warszawy przekazał Interii, że w środku budynku znajdowały się głównie palety i kartony.

"Na miejscu pracują zastępy PSP i OSP. Pożar został zlokalizowany. Spaleniu uległo ok. 1600 m kw. hali" - przekazała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna.

Seria pożarów na Mazowszu. Ogień w hali z makulaturą

Pożar w Łomnej przy trasie S7, to kolejna akcja, która angażuje służby na Mazowszu do gaszenia ognia w hali produkcyjnej.

Po koniec marca przy ul. Zabranieckiej w Warszawie wybuchł pożar w hali magazynowej wypełnionej makulaturą.

Wówczas płomienie objęły ok. 70 proc. powierzchni obiektu o wymiarach 25 na 50 m. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała jakość powietrza w okolicy pożaru.

