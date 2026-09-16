W skrócie Policjanci z Otwocka zatrzymali 46-latka, który ponownie prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu.

Mężczyzna był już wcześniej karany za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i miał zasądzony 10-miesięczny areszt.

Sąd Rejonowy w Otwocku dwukrotnie odmówił zastosowania tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego, pozostawiając obowiązek stawiania się na policji.

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Do ponownego zatrzymania 46-latka doszło na terenie Wiązowny w powiecie otwockim. Wcześniej funkcjonariusze otrzymywali zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców gminy, że kierowca Land Rovera jeździ bez uprawnień.

Samochód namierzono i zatrzymano do kontroli drogowej. Policjanci potwierdzili, że za kierownicą siedzi znany im mężczyzna, wobec którego orzeczono dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - siedmioletni oraz dożywotni.

Otwock. Kierowca złamał dożywotni zakaz, kolejny raz

Na swoim koncie 46-latek ma też zasądzony 10-miesięczny areszt za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. To jednak - jak podkreślają policjanci - wcale go nie zatrzymuje.

"Orzeczenie dożywotniego zakazu jasno świadczy o tym, że osoba ta stwarza zagrożenie na drodze i nigdy nie powinna prowadzić pojazdów" - przekazali funkcjonariusze w komunikacie.

Mężczyzna po zatrzymaniu kolejny raz usłyszał zarzut dotyczący złamania sądowego zakazu. Wcześniej 46-latka policjanci zatrzymali m.in. w wakacje, kiedy prowadził po spożyciu alkoholu. Wtedy sąd zamiast wnioskowanego aresztu zarządził dozór policyjny.

Kierowca z dożywotnim zakazem. Sąd dwa razy odmówił aresztu

"Z uwagi na to, że stosowany po wakacyjnym zatrzymaniu dozór policji okazał się nieskuteczny i nie zapobiegł, by mężczyzna wsiadł po raz kolejny za kierownicę Prokuratura Rejonowa w Otwocku po raz kolejny wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-latka tymczasowego aresztowania" - zaznaczył podkom. Domarecki.

Sąd Rejonowy w Otwocku nie przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o zwolnieniu 46-latka. Nie zastosował wobec niego kolejnego dozoru. Mężczyzna ma jednak cały czas obowiązek stawiania się na policji w związku z zatrzymaniem go latem.



