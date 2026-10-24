W skrócie Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ulicy Elektryków w Radomiu, gdzie nietrzeźwy kierowca forda uderzył w tył toyoty stojącej na czerwonym świetle.

Policjanci ustalili, że sprawca miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu, a nietrzeźwy był także jego 33-letni pasażer.

Wewnątrz forda funkcjonariusze znaleźli zwłoki 43-letniego mężczyzny; prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyn jego śmierci.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do makabrycznej interwencji doszło w piątek wieczorem około godz. 19 na ulicy Elektryków w Radomiu. Policjanci zostali wezwani do kolizji dwóch samochodów osobowych.

- Kierujący fordem uderzył w tył toyoty, która zatrzymała się przed sygnalizacją świetlną na czerwonym świetle - przekazała Interii rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkowiak.

- Okazało się 35-letni kierowca forda był nietrzeźwy. Miał w organiźmie ok. 2,5 promila alkoholu - dodała. Nietrzeźwy był również 33-letni pasażer podróżujący razem z nim autem.

Radom. Makabryczne znalezisko podczas interwencji policyjnej

Na tym się jednak nie skończyło. Przybyli na miejsce policjanci radomskiej drogówki dokonali bowiem makabrycznego odkrycia. - W trakcie czynności okazało się, że z tyłu jest jeszcze jeden pasażer. Mężczyzna niestety nie żył - przekazała rzeczniczka policji.

Znalezione w samochodzie zwłoki należą do 43-letniego mieszkańca Radomia. W związku z tym na miejsce wezwany został prokurator, pod przewodnictwem którego przeprowadzono oględziny.

- Prokurator zlecił sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci mężczyzny - poinformowała Justyna Jaśkowiak.

Policjanci aresztowali zarówno kierowcę forda, jak i pasażera. Obaj mężczyźni zostali umieszczeni w pomieszczeniu dla zatrzymanych do czasu wytrzeźwienia.

Gdy to nastąpi, będą z nimi wykonywane dalsze czynności, mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci 43-latka.



