Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Policja dementuje doniesienia o kierowcy

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Policja przekazała nowe informacje o katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Hospitalizacji wymagało nie osiem, lecz 10 osób, przy czym dwie po udzieleniu pomocy zostały wypuszczone do domów. Rzecznik mazowieckiej KWP zdementowała także informację, jakoby kierowca ciężarówki stwierdził, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce. Wiadomo też, kim była ofiara.

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Zniszczony wagon pociągu przy torach, wokół funkcjonariusze straży pożarnej i policji w kamizelkach.
Policja przekazał nowe informację o katastrofie kolejowej na Mazowszu, zdementowała doniesienia o kierowcyPolsat News

W skrócie

  • Policja podaje, że w wyniku katastrofy w Sokolnikach Suchych hospitalizowano 10 osób, z czego dwie po udzieleniu pomocy wróciły do domu.
  • Rzecznik mazowieckiej policji zdementowała, jakoby kierowca ciężarówki twierdził, iż oślepiło go słońce, oraz informację o dwóch ofiarach śmiertelnych.
  • Według przedstawiciela linii kolejowych naprawa torów trwa, a wznowienie ruchu ma nastąpić najwcześniej w piątek po południu.
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Według wstępnych doniesień kierowca ciężarówki, która uderzyła w pociąg na przejeździe w Sokolnikach Suchych, miał powiedzieć, że został oślepiony przez słońce i nie widział sygnalizacji świetlnej. Policja zdementowała te doniesienia.

- Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe i na ten moment jestem daleka od tego, aby spekulować, jak doszło do tego zdarzenia - powiedziała w czwartek podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.

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- Po to są te czynności, te skrupulatne oględziny, żebyśmy wszystkiemu dokładnie się przyjrzeli i mogli przeanalizować, jak doszło do tego zdarzenia i dlaczego. Także daleka jestem od podania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - zaznaczyła policjantka.

Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Policja dementuje informację o kierowcy

Rzecznik mazowieckiej policji zdementowała także doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych. Przekazała także, że hospitalizacji wymagało nie ośmioro, lecz 10 pasażerów pociągu.

- Jedna z tych osób, czyli 39-letnia kobieta z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jest to jedyna ofiara. Rzeczywiście w szpitalach są osoby w ciężkim stanie. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu - powiedziała podinsp. Katarzyna Kucharska.

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- Najpoważniej ranni wydają się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Cały czas pracujemy na miejscu - przekazała rzecznik.

Przedstawiciel linii kolejowych przekazał, że rozpoczęła się naprawa torów, a do końca dnia tabor ma zostać wkolejony i zabrany z miejsca katastrofy. Przywrócenia ruchu na jednym torze należy spodziewać się najwcześniej w piątek w późnych godzinach popołudniowych.

Sokolniki Suche. Wśród rannych kobieta w zaawansowanej ciąży

Nowe informacje o stanie zdrowia części poszkodowanych przekazał Polsat News dr Paweł Holewiński, dyrektor ds. lecznictwa z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Trafiło tam troje pasażerów pociągu, jedna z osób po otrzymaniu pomocy na SOR została wypisana do domu. Wśród przebywających w MSS jest kobieta w zaawansowanej ciąży, jej stan jest dobry.

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- Wczoraj została poddana wstępnej diagnostyce, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. I ona, i dziecko są w dobrym stanie. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej. I myślę, że w ciągu dwóch dni będziemy w stanie panią wypisać do domu - powiedział dr Holewiński

- Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii, aczkolwiek jego życie nie jest zagrożone i mamy nadzieję, że już wkrótce będzie mógł się cieszyć pełnią zdrowia. (…) Odniósł dość poważne obrażenia, ale dzięki wstępnej diagnostyce, zaordynowaniu odpowiedniego leczenia, stan się stopniowo poprawia - powiedział lekarz.

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