W skrócie Policja podaje, że w wyniku katastrofy w Sokolnikach Suchych hospitalizowano 10 osób, z czego dwie po udzieleniu pomocy wróciły do domu.

Rzecznik mazowieckiej policji zdementowała, jakoby kierowca ciężarówki twierdził, iż oślepiło go słońce, oraz informację o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Według przedstawiciela linii kolejowych naprawa torów trwa, a wznowienie ruchu ma nastąpić najwcześniej w piątek po południu.

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Według wstępnych doniesień kierowca ciężarówki, która uderzyła w pociąg na przejeździe w Sokolnikach Suchych, miał powiedzieć, że został oślepiony przez słońce i nie widział sygnalizacji świetlnej. Policja zdementowała te doniesienia.

- Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe i na ten moment jestem daleka od tego, aby spekulować, jak doszło do tego zdarzenia - powiedziała w czwartek podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.

- Po to są te czynności, te skrupulatne oględziny, żebyśmy wszystkiemu dokładnie się przyjrzeli i mogli przeanalizować, jak doszło do tego zdarzenia i dlaczego. Także daleka jestem od podania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - zaznaczyła policjantka.

Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Policja dementuje informację o kierowcy

Rzecznik mazowieckiej policji zdementowała także doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych. Przekazała także, że hospitalizacji wymagało nie ośmioro, lecz 10 pasażerów pociągu.

- Jedna z tych osób, czyli 39-letnia kobieta z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jest to jedyna ofiara. Rzeczywiście w szpitalach są osoby w ciężkim stanie. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu - powiedziała podinsp. Katarzyna Kucharska.

- Najpoważniej ranni wydają się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Cały czas pracujemy na miejscu - przekazała rzecznik.

Przedstawiciel linii kolejowych przekazał, że rozpoczęła się naprawa torów, a do końca dnia tabor ma zostać wkolejony i zabrany z miejsca katastrofy. Przywrócenia ruchu na jednym torze należy spodziewać się najwcześniej w piątek w późnych godzinach popołudniowych.

Sokolniki Suche. Wśród rannych kobieta w zaawansowanej ciąży

Nowe informacje o stanie zdrowia części poszkodowanych przekazał Polsat News dr Paweł Holewiński, dyrektor ds. lecznictwa z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Trafiło tam troje pasażerów pociągu, jedna z osób po otrzymaniu pomocy na SOR została wypisana do domu. Wśród przebywających w MSS jest kobieta w zaawansowanej ciąży, jej stan jest dobry.

- Wczoraj została poddana wstępnej diagnostyce, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. I ona, i dziecko są w dobrym stanie. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej. I myślę, że w ciągu dwóch dni będziemy w stanie panią wypisać do domu - powiedział dr Holewiński

- Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii, aczkolwiek jego życie nie jest zagrożone i mamy nadzieję, że już wkrótce będzie mógł się cieszyć pełnią zdrowia. (…) Odniósł dość poważne obrażenia, ale dzięki wstępnej diagnostyce, zaordynowaniu odpowiedniego leczenia, stan się stopniowo poprawia - powiedział lekarz.



