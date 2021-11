Kasprzyk o Marszu Niepodległości: Pokazaliśmy, że dobrze życzymy Polsce

- Pokazaliśmy, że możemy w trudnych sytuacjach być razem pod biało-czerwoną flagą, że potrafimy maszerować z dumnie podniesionym czołem. Pokazaliśmy również, że niepodległość jest dla nas wszystkich najważniejsza - podkreślił w piątek w rozmowie z portalem wPolityce.pl Jan Józef Kasprzyk.

Jak przypomniano, "szef UdSKiOR na mocy art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, nadał tegorocznemu Marszowi Niepodległości charakter formalny, dzięki czemu wydarzenie mogło odbyć się, mimo utrudnień ze strony prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego".

"Godna manifestacja miłości do Polski"

- Bardzo się cieszę, że ci, którzy wzięli udział w Marszu Niepodległości - tej inicjatywie patriotycznej, która przeszła ulicami Warszawy już po raz 12. - mieli okazję zamanifestowania swojej miłości do Polski - i uczynili to w sposób godny, dumny, a cały marsz przebiegał w sposób niezwykle bezpieczny - zaznaczył.



Pytany o to, czemu tegoroczny Marsz Niepodległości był szczególny, Kasprzyk powiedział: "Polska znajduje się dziś w szczególnym miejscu w swojej historii. Mamy zagrożoną wschodnią granicę".



Reklama

WIADOMOŚCI LOKALNE Marsz Niepodległości. Policja podała dane o zatrzymanych



- Dobrze rozumieli to uczestnicy marszu, wyrażając swoje ogromne poparcie wobec tych, którzy strzegą polskiej granicy - podkreślił. - Cieszę się również, że w Marszu Niepodległości wzięli udział żołnierze Wojska Polskiego, m.in. żołnierze WOT, a także funkcjonariusze Straży Granicznej. Ogromną wdzięczność kieruję pod adresem policji i Żandarmerii Wojskowej, które ten marsz zabezpieczały - powiedział minister Kasprzyk.



"Ogromny szacunek dla Marszu Niepodległości"

- Mam ogromny szacunek dla Marszu Niepodległości jako oddolnej, społecznej inicjatywy, a w sytuacji, w której - w wyniku zupełnie dla mnie niezrozumiałej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego próbowano zablokować organizację tegorocznego Marszu Niepodległości, podjąłem kilka dni temu tę trudną, ale konieczną decyzję o tym, aby nadać Marszowi status formalny i odbywał się on w charakterze uroczystości państwowej, która w Rzeczypospolitej ma pierwszeństwo wobec wszelkich innych uroczystości czy zgromadzeń - wyjaśnił szef UdSKiOR.



Zaznaczył, że "cieszy się, że mogliśmy pokazać, że dobrze Polsce życzymy". - Wyrazem tego, że dobrze Polsce życzymy był fakt, że Warszawa była wczoraj spokojnym miastem, w którym polscy patrioci mają prawo godnie manifestować swoją miłość do ojczyzny - tłumaczył.



"Wszyscy uczestnicy Marszu stanęli na wysokości zadania"

Kasprzyk zwrócił uwagę, że na podjęcie decyzji o nadaniu tegorocznemu Marszowi Niepodległości charakteru formalnego "wpływ miały głosy środowisk, a przede wszystkim poszczególnych weteranów walk o niepodległość, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL". - Oni mówili wyraźnie: państwo polskie nie może dopuścić do tego, by w Warszawie działy się takie sytuacje i obrazy, które pójdą w świat i narażą na szwank wizerunek Rzeczypospolitej w tak trudnym momencie, w jakim obecnie się znajdujemy - wyjaśnił.



- I to m.in. było powodem, dla którego podjąłem taką decyzję, jako urzędnik sprawujący opiekę nad kombatantami i osobami represjonowanymi. To oni, obecni również na marszu, prosili, żeby uczynić wszystko, aby ta patriotyczna manifestacja mogła odbyć się w sposób legalny, ale również bezpieczny i spokojny - podkreślił szef UdSKiOR. - I udało się. Mogę powiedzieć, że wszyscy uczestnicy Marszu Niepodległości stanęli na wysokości zadania - podsumował minister Kasprzyk.