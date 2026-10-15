W skrócie Policja zwraca uwagę, że mokra nawierzchnia i liście na jezdni jesienią zwiększają ryzyko poślizgu i wypadków.

Wydział Ruchu Drogowego KSP podkreśla, że prędkość należy dostosować do panujących warunków, a odległość od innych pojazdów powinna być większa na mokrej drodze.

Systemy wspomagające jazdę mogą pomagać w trudnych warunkach, lecz nie zastępują ostrożności i uwagi kierowcy.

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Do trudnej sytuacji na drodze doszło w czwartek rano na ul. Czerniakowskiej w Warszawie, w rejonie mostu Siekierkowskiego. Zderzyło się tam łącznie 11 pojazdów. Wśród uszkodzonych aut jest policyjny radiowóz.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannego szczytu, co spowodowało poważne utrudnienia na jednej z głównych arterii stolicy.

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Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej musieli liczyć się z dużymi korkami. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i usuwają skutki kolizji. Policja apelowała o wybieranie alternatywnych tras.

Jak zaznaczono w komunikacie, w okresie jesiennym istotne jest zachowanie ostrożności, odpowiednie zmniejszenie prędkości oraz unikanie gwałtownego hamowania i nagłych zmian kierunku jazdy.

Poranny karambol w Warszawie. Policja apeluje do kierowców

Jesienią warunki na drogach potrafią zmieniać się bardzo szybko. Opady deszczu i mokre liście zalegające na jezdni ograniczają przyczepność opon, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

W związku z tym policja zwraca uwagę, że szczególnie należy uważać na łukach dróg i wiaduktach, gdzie śliska nawierzchnia może doprowadzić do poślizgu.

"Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić panowanie nad pojazdem i doprowadzić do zdarzenia drogowego" - podaje KSP.

Komunikat policji. Ograniczenie prędkości nie zawsze oznacza bezpieczną jazdę

Wydział Ruchu Drogowego KSP zwraca uwagę, że kierowcy powinni pamiętać, że prędkość wskazana na znaku nie zawsze jest odpowiednia do aktualnych warunków.

"To kierowca musi dostosować ją do warunków panujących na drodze" - zaznaczono w komunikacie KSP.

Warto również zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. Na mokrej jezdni droga hamowania może być znacznie dłuższa, dlatego zachowanie większej odległości daje więcej czasu na reakcję w razie nagłego zdarzenia.

Systemy wspomagania nie zastąpią ostrożności kierowcy

W trudnych warunkach pomocne mogą być systemy wspomagające jazdę, jednak policja alarmuje, że "nie należy polegać na nich bezgranicznie". Elektroniczne rozwiązania mogą pomóc w niebezpiecznej sytuacji, ale nie zastąpią uwagi, odpowiedzialności i właściwej oceny warunków przez kierowcę.

Podstawą bezpiecznej jazdy jesienią pozostają rozwaga i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. "Zdejmij nogę z gazu, zachowaj ostrożność i dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze!" - apeluje Wydział Ruchu Drogowego KSP.



