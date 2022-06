Karambol na S8. Strażacy wystąpili z apelem

Strażacy zaapelowali do kierowców, po tym jak w poniedziałek po południu doszło do karambolu na krajowej S8. Ratownicy poprosili o rozwagę i nieutrudnianie działań służbom. Do apelu przyłączyli się też policjanci. W miejscowości Niegów zderzyło się pięć pojazdów, w efekcie czego trzy osoby trafiły do szpitala.

Karambol na S8. Uczestniczyło w nim pięć pojazdów. Trzy osoby trafiły do szpitala