"Potwierdzamy zdarzenie, które miało miejsce poza terenem Lotniska Chopina (ok. 40 km od lotniska - red. ). Piloci samolotu LOT zgłosili obecność drona w przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od razu uruchomiła odpowiednie procedury, zgłaszając zdarzenie do organów ścigania" - brzmi fragment wspólnego oświadczenia Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskich Portów Lotniczych oraz Polskich Linii Lotniczych LOT.



Zdarzenie zostało także zgłoszone do Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

