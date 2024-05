Krzysztof B. 14 października 2023 r. przyjechał pociągiem z Lublina do Warszawy. Przy sobie miał jedynie torbę, w której schował megafon i rzeczy osobiste. Obowiązywała wtedy cisza wyborcza , bo dzień później odbyły się wybory parlamentarne. Wprost z dworca poszedł na plac Piłsudskiego. Około godziny 10.00, udając turystę, który robi zdjęcia, wszedł na postument pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Zareagowali patrolujący okolice policjanci. Kazali mu zejść z pomnika. Krzysztof B. powiedział, że nie zejdzie i oznajmił, że jeśli będą chcieli go ściągnąć, to zdetonuje ładunek, który ma przy sobie. Na dowód, że nie żartuje, wyciągnął przygotowany wcześniej długopis z przyklejonym kablem, ciągnącym się do wnętrza torby, który imitował zapalnik. Potem wszedł na szczyt pomnika.