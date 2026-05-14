Impreza techno w Pałacu w Wilanowie. Dyrektor muzeum zabrał głos
Nie zamierzam podać się do dymisji - stwierdził dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis w rozmowie z Wirtualną Polską. Według niego ostatni koncert na terenie pałacu, który wzbudził duże kontrowersje w całym kraju nie doprowadził do żadnych zniszczeń w majątku muzeum. Jaskanis zapowiedział również, że w przyszłości podobne koncerty nie będą miały miejsca.
W skrócie
W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie miała miejsce impreza muzyki techno Circoloco. Wzbudziła one duże kontrowersje w związku ze znacznym hałasem oraz zniszczeniem trawników, po których jeździł ciężki sprzęt obsługujący wydarzenie.
Imprezy broni jednak dyrektor muzeum Paweł Jaskanis. - Koncert niczego nie zepsuł, niczego nie naruszył. Natomiast kulturowo poruszył wszystkich bardzo mocno, ponieważ mógł nie odpowiadać niektórym gustom. Ta prowokacja była jednorazowa, żeby było jasne, i niczego więcej podobnego organizować nie będziemy - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.
- Okazało się, że ludzie zwracają uwagę na trawę, na kostkę brukową, a nam potrzeba pieniędzy na utrzymanie pałacu i konserwację jego wystroju - dodał i zaznaczył, że "dziedziniec jest miejscem spotkań ludzi, a nie troski o trawę".
- Ta prowokacja muzealna, jednorazowa podkreślę raz jeszcze, miała na celu zwrócenie uwagi na koszty utrzymania muzeum, jego zasobów, zwłaszcza zabytkowych - powiedział.
Impreza techno w Pałacu w Wilanowie. Wiadomo ile zarobiło muzeum
Paweł Jaskanis ujawnił również ile pieniędzy zarobiło muzeum w związku z organizacją imprezy. - Zarobiliśmy 116 tys. zł netto z tytułu najmu. Dodajmy do tego w sumie do ok. 250 tys. zł - koszty rekultywacji trawników i naprawy kostki, która cały czas wyskakuje, bez względu na to, czy są imprezy, czy nie. To koszt producenta koncertu - powiedział.
Przekazał również, że organizator wydarzenia otrzymał pozwolenie na udział w nim 7 tys. osób. Dyrektor muzeum stwierdził jednak, że nie posiada informacji, ile osób ostatecznie wzięło udział w koncercie.
Dyrektora muzeum zwrócił też uwagę, że w całej Europie dochodzi do podobnych wydarzeń na terenach zabytkowych pałaców. - To jest naturalne miejsce dla tego typu działalności, oczywiście także zarobkowej. Wersal, Schönbrunn i inne rezydencje tego typu imprezy realizują. Wielkie królewskie rezydencje w Europie za swój cel misyjny mają również bowiem zainteresowanie osób, które nigdy by do nich nie przyszły - stwierdził.
Zapytany o to, czy poda się do dymisji, odpowiedział: - Nie, nie widzę powodu, żebym się podał. Dlaczego pan sądzi, że muszę się podać? Dlatego że koncert komuś się nie spodobał? (...) Ze mną nikt bezpośrednio nie rozmawia o argumentach, bo każdy feruje wyroki.