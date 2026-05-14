W skrócie Dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis zapowiedział brak rezygnacji ze stanowiska i zapewnił, że w przyszłości takie koncerty już się nie odbędą.

Podczas imprezy Circoloco w Pałacu w Wilanowie doszło do kontrowersji związanych z hałasem i stanem trawników, jednak dyrektor muzeum podkreślił, że majątek nie został uszkodzony i wydarzenie miało charakter jednorazowy.

Muzeum zarobiło 116 tys. zł netto z tytułu najmu, a organizator pokryje również koszty rekultywacji trawników i naprawy kostki brukowej.

W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie miała miejsce impreza muzyki techno Circoloco. Wzbudziła one duże kontrowersje w związku ze znacznym hałasem oraz zniszczeniem trawników, po których jeździł ciężki sprzęt obsługujący wydarzenie.

Imprezy broni jednak dyrektor muzeum Paweł Jaskanis. - Koncert niczego nie zepsuł, niczego nie naruszył. Natomiast kulturowo poruszył wszystkich bardzo mocno, ponieważ mógł nie odpowiadać niektórym gustom. Ta prowokacja była jednorazowa, żeby było jasne, i niczego więcej podobnego organizować nie będziemy - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Okazało się, że ludzie zwracają uwagę na trawę, na kostkę brukową, a nam potrzeba pieniędzy na utrzymanie pałacu i konserwację jego wystroju - dodał i zaznaczył, że "dziedziniec jest miejscem spotkań ludzi, a nie troski o trawę".

- Ta prowokacja muzealna, jednorazowa podkreślę raz jeszcze, miała na celu zwrócenie uwagi na koszty utrzymania muzeum, jego zasobów, zwłaszcza zabytkowych - powiedział.

Impreza techno w Pałacu w Wilanowie. Wiadomo ile zarobiło muzeum

Paweł Jaskanis ujawnił również ile pieniędzy zarobiło muzeum w związku z organizacją imprezy. - Zarobiliśmy 116 tys. zł netto z tytułu najmu. Dodajmy do tego w sumie do ok. 250 tys. zł - koszty rekultywacji trawników i naprawy kostki, która cały czas wyskakuje, bez względu na to, czy są imprezy, czy nie. To koszt producenta koncertu - powiedział.

Przekazał również, że organizator wydarzenia otrzymał pozwolenie na udział w nim 7 tys. osób. Dyrektor muzeum stwierdził jednak, że nie posiada informacji, ile osób ostatecznie wzięło udział w koncercie.

Dyrektora muzeum zwrócił też uwagę, że w całej Europie dochodzi do podobnych wydarzeń na terenach zabytkowych pałaców. - To jest naturalne miejsce dla tego typu działalności, oczywiście także zarobkowej. Wersal, Schönbrunn i inne rezydencje tego typu imprezy realizują. Wielkie królewskie rezydencje w Europie za swój cel misyjny mają również bowiem zainteresowanie osób, które nigdy by do nich nie przyszły - stwierdził.

Zapytany o to, czy poda się do dymisji, odpowiedział: - Nie, nie widzę powodu, żebym się podał. Dlaczego pan sądzi, że muszę się podać? Dlatego że koncert komuś się nie spodobał? (...) Ze mną nikt bezpośrednio nie rozmawia o argumentach, bo każdy feruje wyroki.

