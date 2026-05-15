W skrócie W Łazienkach Królewskich nie odbędzie się impreza z cyklu "Let's Make Them Care", co potwierdził radny miasta stołecznego Warszawy Jan Mencwel.

Impreza muzyki techno Circoloco w Wilanowie wywołała kontrowersje z powodu hałasu i zniszczeń, a sprawą zajmowały się różne instytucje, w tym policja oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z wydarzeniem minister kultury Marta Cienkowska poinformowała o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Radny miasta stołecznego Warszawy Jan Mencwel opublikował na platformie X wpis, w którym potwierdził, iż w Łazienkach Królewskich nie dojdzie do organizacji imprezy z cyklu "Let's Make Them Care". Na potwierdzenie swoich słów opublikował fragment konwersacji z przedstawicielami instytucji.

Wcześniej Mencwel ujawnił, że w warszawskich Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola planowane są kolejne wydarzenia spod szyldu firmy odpowiedzialnej za imprezę techno w Wilanowie. Jak informował radny, oba wydarzenia miały przyznany honorowy patronat prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

"Podejście władz Warszawy: Na kolanach przed milionerami, a jak cię uderzą w twarz, to nadstaw drugi policzek" - pisał w czwartek Mencwel na platformie X.

Warszawa. Impreza w Wilanowie wywołała kontrowersje, interweniowali radni

Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie zorganizowano imprezę muzyki techno Circoloco. Wydarzenie wywołało kontrowersje w związku z hałasem oraz zniszczeniem trawników, po których jeździł ciężki sprzęt.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję. Imprezą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził ponadto Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W związku z wydarzeniem radni PiS, Nowej Lewicy i ruchów miejskich skrytykowali prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, zarzucając mu bierność. Z kolei radni KO zauważyli, że nie jest to teren miejski i włodarz miasta nie mógł interweniować.

Impreza techno w Wilanowie. Odwołano dyrektora muzeum, znamy następcę

W związku ze zdarzeniem w Wilanowie minister kultury Marta Cienkowska poinformowała w czwartek, że Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

"Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją" - podkreśliła szefowa resortu.

Cienkowska zaznaczyła przy tym, że "autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji".

Wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wyjaśnił z kolei, że "powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji". Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca Jaskanisa.

