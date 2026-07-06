W skrócie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku na Ursynowie ze względu na ryzyko zawalenia.

Mieszkańcy muszą szybko wyprowadzić się z bloków, a spółdzielnia zaoferowała jako rozwiązanie tymczasowe pokoje hotelowe, z których skorzystała niewielka liczba osób.

Miasto Warszawa i dzielnica Ursynów deklarują gotowość wsparcia, jeśli spółdzielnia dostarczy odpowiednie dokumenty, jednak na razie nie wpłynęły one do urzędu.

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- Poza pomocą w transporcie rzeczy, żadna inna teraz nie ma sensu - mówi Interii mieszkanka bloku przy ulicy Hirszfelda na warszawskim Ursynowie. Na prośbę o rozmowę odpowiada niechętnie. Tłumaczy, że spieszy się z pakowaniem.

- Mam dosyć wywiadów i artykułów - przyznaje. - Nic absolutnie z tego nie wynika. Radzimy sobie sami jak możemy. Żadnej pomocy nie ma - komentuje mieszkanka, prosząca o anonimowość.

Dramat mieszkańców warszawskiego Ursynowa. "Obiekt bezpośrednio zagraża zawaleniem"

Blok, w którym do dzisiaj mieszkała, pęka. Miejscami szczeliny są tak duże, że można wsadzić w nie palce. Choć o problemie alarmowano już wcześniej, dopiero ostatnie tygodnie przyniosły nagły zwrot: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał natychmiastowo przenieść lokatorów z budynku.

"Czerwcowa kontrola wykazała, że ze strony zarządcy zabrakło jakichkolwiek efektywnych działań, a doraźne podstemplowanie stropów nie zatrzymało degradacji budynku. Następstwem tego zaniechania jest drastyczny postęp uszkodzeń: rysy na stropach uległy powiększeniu, a ściany prefabrykowane rozsunęły się w lokalach do niebezpiecznych 2 cm. Obiekt bezpośrednio zagraża zawaleniem, co wymusiło natychmiastową reakcję organu" - czytamy w komunikacie PINB.

Pozostało pytanie: Dokąd mają wyprowadzić się mieszkańcy budynku?

Warszawa. Spór o mieszkania zastępcze dla mieszkańców Hirszfelda 2

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Imielin została zobowiązana do tego, by zapewnić mieszkańcom lokale zastępcze. Jako środek doraźny, spółdzielnia zaoferowała możliwość wynajmu na swój koszt pokoi w hotelach do trzech gwiazdek - wyjaśnia w rozmowie z Interią Maciej Krzysztof Antosiuk, radny dzielnicy Ursynów. Jak dodaje, z tego rozwiązania skorzystało jednak niewiele osób, chociażby przez fakt posiadania zwierząt.

Docelowo spółdzielnia ma zapewnić mieszkańcom lokale zastępcze na czas remontu budynku. - Według moich informacji spółdzielnia przyznała, że po prostu tych lokali zastępczych nie ma - mówi radny. W takim wypadku z pomocą może przyjść miasto. O tę kwestię pytany był w podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski. Zapewnił wówczas, że jeśli zajdzie taka potrzeba, ratusz udzieli wsparcia. Jednak piłka wciąż jest po stronie spółdzielni.

"Miasto Stołeczne Warszawa oraz Urząd Dzielnicy Ursynów mogą udzielić pomocy mieszkaniowej mieszkańcom budynku w sytuacji, gdy Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Imielin" przekaże do Urzędu Dzielnicy decyzję administracyjną wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nakazującą opuszczenie lokali mieszkalnych przez mieszkańców" - czytamy na stronie dzielnicy Ursynów.

- Z tego, co wiem, bezpośrednio w dzielnicy Ursynów takich lokali zastępczych nie ma, ale dzielnica może wystąpić do biura polityki lokalowej miasta - tłumaczy radny i zaznacza, że do tego również nie dojdzie bez odpowiednich dokumentów. - Sytuacja jest patowa, bo spółdzielnia z jakiegoś powodu działa bardzo opieszale i składa deklaracje bez pokrycia - stwierdza Maciej Krzysztof Antosiuk.

Sprawa bloku przy Hirszfelda 2. "Nie otrzymaliśmy żadnego pisma"

Sam radny deklaruje, że próbował kontaktować się w tej sprawie z prezesem spółdzielni Rafałem Januszkiewiczem. - Do 20 lipca prezes miał być na urlopie. Gdy dzwoniłem do spółdzielni, powiedziano mi, że nie jest jasne, czy jest to urlop czy zwolnienie lekarskie. Ja to trochę odczytuję jako próbę uniknięcia odpowiedzialności - komentował nieobecność prezesa radny.

- Proszę dowiadywać się w tygodniu - słyszymy w sekretariacie spółdzielni, prosząc o rozmowę z prezesem lub jego zastępcą. W kwestii wcześniejszej nieobcości Januszkiewicza kobieta "nic nie wie". Można próbować dzwonić później, można zostawić swój numer. - Czekamy na decyzję PNIB, bo się od niej odwołaliśmy, więc na razie prezes i tak nic nowego nie powie - twierdzi pracownica sekretariatu.

Pytana o wniosek o lokale zastępcze, kobieta zapewnia: Wystąpiliśmy o nie "już chyba dwa tygodnie temu".

- Nie otrzymaliśmy żadnego pisma z PINB - przekazał z kolei Interii Paweł Michał Ciach z Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. - Jeśli dokument został skierowany, to niedawno, bo nie wpłynął - potwierdził również sam burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Kolejna próba rozmowy z zarządem SMB Imielin ponownie kończy się fiaskiem.

Mieszkańcy bloku na Ursynowie czują się oszukani. "Nikt się nie interesuje"

- Pomoc powinna być w zeszłym tygodniu - stwierdza gorzko mieszkanka feralnego bloku. - Niektórzy zostawiają wszystko poza paroma walizkami, bo i tak nie mają gdzie i jak tego przewieźć. Pakujemy, co możemy w kartony i ma nas tu nie być - opisuje.

Według mieszkanki budynku przy Hirszfelda "kto sobie mieszkanie znalazł i dopilnował żeby spółdzielnia podpisała umowę, ten ma się gdzie przeprowadzić". - Reszta czeka i utyka rzeczy po piwnicach i znajomych. Wszystko robimy sami i nikt się tym nie interesuje pomimo nagłośnionego problemu - skwitowała.





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