!criticalCSS &&

Grzegorz Braun przed sądem. Wcześniej pojawił się u boku "rycerzy"

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe odbywa się trzecia rozprawa w procesie Grzegorza Brauna. Europoseł odpowiada za siedem różnych czynów, w tym zgaszenie gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Zanim ruszyła rozprawa, przed warszawskim sądem odbyła się manifestacja, na której sam Braun zjawił się w towarzystwie osób przebranych za rycerzy.

Grzegorz Braun przed sądem. Wcześniej zjawił się na pikiecie w towarzystwie "rycerzy"
Grzegorze Braun stanie przed sądem rejonowym. Rozprawę poprzedziła manifestacjaAndrzej KulpitaReporter

W skrócie

  • W sądzie rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe odbywa się trzecia rozprawa w procesie Grzegorza Brauna, dotycząca m.in. zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku.
  • Po złożeniu przez Brauna wyjaśnień planowane jest przesłuchanie Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk w związku z incydentem w Sejmie.
  • Akt oskarżenia obejmuje siedem czynów, w tym incydenty w Sejmie, Narodowym Instytucie Kardiologii, Niemieckim Instytucie Historycznym oraz uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przed sądem rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe odbywa się w czwartek trzecia rozprawa w procesie europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy przed budynkiem sądu rejonowego odbyła się pikieta, na której zjawił się sam Grzegorz Braun. Europoseł widziany był w towarzystwie osób przebranych za rycerzy.

Grzegorz Braun będzie kończy składanie wyjaśnień rozpoczętych jeszcze w grudniu 2025 roku i kontynuowanych podczas lutowej rozprawy. Następnie zaplanowane zostało przesłuchanie Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, na którą podczas uroczystości w Sejmie w 2023 roku europoseł skierował strumień gaśnicy.

Zobacz również:

Grzegorz Braun po raz drugi nie stawił się na przesłuchanie we wrocławskiej prokuraturze
Polska

Druga próba przesłuchania Grzegorza Brauna. Przesłał usprawiedliwienie

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Warszawa. Grzegorz Braun stanie przed sądem, postawionych siedem zarzutów

    Prokuratura informowała latem 2025 roku, że zarzuty dla europosła dotyczą m.in. "zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu".

    Oskarżenie dotyczy nie tylko incydentu w Sejmie. Chodzi także o zajścia w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 roku i w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 roku oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 roku. Łącznie sprawa obejmuje siedem czynów zarzucanych Braunowi.

    Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do praskiego sądu rejonowego w lipcu 2025 roku. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe, ze względu na to, że to na jego terenie doszło do pierwszego incydentu z aktu oskarżenia.

    W marcu 2025 roku zaplanowano jeszcze dwa posiedzenia sądu w tej sprawie. Łącznie akt oskarżenia zawiera siedem zarzutów, a niektóre z nich są zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

    Zobacz również:

    Nowy sondaż. Na zdj. Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński
    Polska

    Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Nowy sondaż po deklaracji prezesa PiS

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Polityczny WF": Wybory na Donalda Tuska wygra Donald TuskINTERIA.PL

    Najnowsze