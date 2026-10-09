W skrócie Na placu zabaw w Pruszkowie oderwał się element zabezpieczający otwór okienny, powodując upadek dziewczynki.

Policja prowadzi czynności w kierunku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo zgodnie z art. 160 kodeksu karnego.

Prezydent Pruszkowa poinformował, że place zabaw są regularnie kontrolowane, a okoliczności wypadku wyjaśniają odpowiednie służby.

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Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na placu zabaw przy ul. Chopina w Pruszkowie. Jak poinformował na Facebooku prezydent miasta Piotr Bąk w wypadku poszkodowana została nastolatka.

Wypadek na placu zabaw w Pruszkowie. "Odpadł element"

Według wstępnych ustaleń, podczas zabawy odpadł "element zabezpieczający otwór okienny", co spowodowało jej upadek. W zgłoszeniu świadkowie zdarzenia oszacowali wysokość na około trzy metry.

Przytomna dziewczynka została przetransportowana do szpitala, w którym nadal przebywa. Chłopiec, który bawił się w tym samym miejscu, nie doznał obrażeń.

Podkom. Monika Orlik z KPP w Pruszkowie w rozmowie z Interią przekazała, że czynności będą prowadzone w kierunku art. 160 k.k. - narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. Grozi za to kara pozbawienia wolności do nawet pięciu lat.

Groźny wypadek na placu zabaw. Dziewczynka w szpitalu

"Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną tego zdarzenia. Nie wiemy, dlaczego element zabezpieczający jedną z konstrukcji oderwał się i spadł na ziemię. Wszystkie okoliczności wypadku wyjaśnia obecnie policja. To ona prowadzi postępowanie i ustala, co dokładnie się wydarzyło" - napisał w mediach społecznościowych Bąk.

Prezydent Pruszkowa zapewnił, że wszystkie place zabaw w mieście "podlegają regularnym kontrolom, przeglądom technicznym i bieżącej konserwacji". Dodał także, że wszelkie usterki są na bieżąco usuwane.

"Bardzo proszę Państwa o powstrzymanie się od spekulacji i formułowania pochopnych ocen. Rozumiem emocje, jakie budzi ten wypadek, szczególnie wśród rodziców. Sam traktuję tę sytuację niezwykle poważnie. Musimy jednak pozwolić odpowiednim służbom rzetelnie wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia" - zaapelował do mieszkańców prezydent.

Piotr Bąk był na miejscu zdarzenia, jak również jest w stałym kontakcie z rodziną poszkodowanej dziewczynki. "W tej chwili najważniejsze jest jej zdrowie i powrót do pełni sił" - napisał.



