Groźny wypadek na Mazowszu. Wśród rannych kobieta w ciąży i dziecko
Trzy auta osobowe zderzyły się we wsi Czarnowiec (pow. ostrołęcki). Do szpitala trafiło pięć osób, w tym kobieta w ciąży oraz siedmioletnie dziecko, które przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trasa jest całkowicie zablokowana, policja apeluje do kierowców o wybieranie tras alternatywnych.
Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej 4403W w miejscowości Czarnowiec w powiecie ostrołęckim (woj. mazowieckie).
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zderzyły się tam trzy samochody marek: Toyota, Ford oraz Volvo. Na miejscu konieczna była interwencja służb ratunkowych oraz całkowite zamknięcie trasy.
Wypadek w Czarnowcu. Droga powiatowa zablokowana, pięć osób w szpitalu
Mazowiecka policja poinformowała w mediach społecznościowych, że wśród poszkodowanych jest kobieta w ciąży oraz siedmioletni chłopiec.
Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR. Pozostałe osoby ranne przewieziono karetkami pogotowia.
Trudne warunki na drogach. Policja apeluje do kierowców
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren i wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Wyznaczono objazdy, a kierowcy proszeni są o wybieranie tras alternatywnych.
Funkcjonariusze apelują również o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do aktualnych warunków. "Lepiej spóźnić się, ale dojechać bezpiecznie" - przypominają policjanci.
Jak zaznaczają synoptycy, w nocy z poniedziałku na wtorek na drogach zrobi się niebezpiecznie, za sprawą niemal arktycznych mrozów, które ponownie opanują Polskę.
Na wschodzie synoptycy spodziewają się nawet -22, -20 stopni Celsjusza. Dwucyfrowy mróz opanuje też centrum, choć tam powinno być do -11 stopni.
Na zachodzie i Wybrzeżu będzie pod tym względem najlepiej i tam w nocy temperatura spadnie do -3, -2 st. C.