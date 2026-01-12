W skrócie W Czarnowcu doszło do groźnego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych.

Wśród rannych znalazła się kobieta w ciąży i siedmioletnie dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem.

Policja apeluje o ostrożność oraz korzystanie z tras alternatywnych ze względu na trudne warunki na drogach.

Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej 4403W w miejscowości Czarnowiec w powiecie ostrołęckim (woj. mazowieckie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zderzyły się tam trzy samochody marek: Toyota, Ford oraz Volvo. Na miejscu konieczna była interwencja służb ratunkowych oraz całkowite zamknięcie trasy.

Wypadek w Czarnowcu. Droga powiatowa zablokowana, pięć osób w szpitalu

Mazowiecka policja poinformowała w mediach społecznościowych, że wśród poszkodowanych jest kobieta w ciąży oraz siedmioletni chłopiec.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR. Pozostałe osoby ranne przewieziono karetkami pogotowia.

Wypadek w Czarnowcu

Trudne warunki na drogach. Policja apeluje do kierowców

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren i wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Wyznaczono objazdy, a kierowcy proszeni są o wybieranie tras alternatywnych.

Funkcjonariusze apelują również o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do aktualnych warunków. "Lepiej spóźnić się, ale dojechać bezpiecznie" - przypominają policjanci.

Jak zaznaczają synoptycy, w nocy z poniedziałku na wtorek na drogach zrobi się niebezpiecznie, za sprawą niemal arktycznych mrozów, które ponownie opanują Polskę.

Na wschodzie synoptycy spodziewają się nawet -22, -20 stopni Celsjusza. Dwucyfrowy mróz opanuje też centrum, choć tam powinno być do -11 stopni.

Na zachodzie i Wybrzeżu będzie pod tym względem najlepiej i tam w nocy temperatura spadnie do -3, -2 st. C.

