Groźny wypadek autobusu na Mazowszu. Wiele osób poszkodowanych

Aktualizacja

Na drodze krajowej nr 62 w Pustych Łąkach doszło do groźnego wypadku autobusu. Jak wynika z informacji policji, pojazd przewrócił się po zjechaniu do rowu, gdy kierowca próbował uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem. Około 20 osób zostało rannych. Na miejscu udzielana jest im pomoc, droga pozostaje zablokowana.

Karetka pogotowia ratunkowego z włączonymi sygnałami świetlnymi stoi na mokrej drodze nocą.
Puste Łąki. Groźny wypadek autobusu, wielu rannych (Zdj. ilustracyjne)Adam Burakowski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Na drodze krajowej nr 62 w Pustych Łąkach autobus przewrócił się po zjechaniu do rowu podczas próby ominięcia leśnego zwierzęcia.
  • Około 20 osób zostało rannych, w tym 10 ciężej, a na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  • Droga jest zablokowana, trwają działania służb ratunkowych i wyznaczono objazdy.
Wypadek miał miejsce przed godz. 5 w czwartek na drodze krajowej nr 62 w Pustych Łąkach (pow. wyszkowski), gdzie doszło do zdarzenia z udziałem autobusu.

Mazowiecka policja przekazała, że 53-letni kierujący autem "prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem wjechał do rowu, gdzie autobus przewrócił się".

W komunikacie nadmieniono, że w wyniku zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia i jest im udzielana pomoc. "Na miejscu pracują służby. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Zorganizowano objazdy" - przekazali funkcjonariusze.

Wypadek w Pustych Łąkach. Wielu poszkodowanych, na miejscu śmigłowiec LPR

St. kap. Daniel Wachowski, oficer prasowy KP PSP w Wyszkowie, przekazał Polsat News, że pojazdem podróżowało łącznie 31 osób.

- Strażacy przeprowadzili segregację poszkodowanych. 10 osób jest ciężej rannych - mówił starszy kapitan. Doprecyzował, że zostali oni przetransportowani do szpitali.

Mazowiecka policja przekazała później, że przewiezionych do szpitali zostało 13 osób.

    - Dla reszty mniej poszkodowanych, którzy są pod opieką, jest rozstawiony namiot, są łózka i krzesła - zapewniał.

    Wachowski poinformował również, że na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

    Zapytany o utrudnienia drogowe, oficer prasowy podkreślił, że należy spodziewać się kilkugodzinnych utrudnień. Droga jest bowiem cały czas zablokowana.

