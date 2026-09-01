W skrócie Funkcjonariusze zatrzymali na lotnisku Chopina obywatela Gruzji ze statusem "wora w zakonie" i nie zezwolili mu na wjazd do Polski.

Ustalono, że mężczyzna posługiwał się 39 różnymi danymi osobowymi, a służby francuskie i niemieckie już wcześniej zgłaszały wobec niego zastrzeżenia związane z przestępczością zorganizowaną.

Zatrzymany usłyszał zarzut składania fałszywego oświadczenia i został odesłany pierwszym samolotem do Gruzji, otrzymując 10-letni zakaz wjazdu do Polski i państw Schengen.

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Polskie służby otrzymały informację o tym, że lotem z Grecji do Warszawy może przylecieć obywatel Gruzji, który posiada status "wora w zakonie", czyli członka organizacji przestępczej. Po wylądowaniu samolotu na lotnisku Chopina mężczyznę zatrzymała Straż Graniczna.

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Na jaw wyszło, że Gruzin mógł posługiwać się innymi tożsamościami. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał 39 różnych danych osobowych.

"Na wcześniej używane dane dokonano wpisów przez służby Francji i Niemiec" - podało Centralne Biuro Śledcze Policji.

"Strona francuska wskazała, że cudzoziemcowi należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich z uwagi na wcześniejszy wyrok skazujący za przestępstwo zagrożone karą co najmniej roku pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie.

Strona niemiecka wskazała jako podstawę wpisu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

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Ustalenia śledczych pozwoliły komendantowi placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszcząć wobec zatrzymanego Gruzina postępowanie administracyjne.

Mężczyzna tego samego dnia otrzymał decyzję o odmowie wjazdu do Polski i 10-letnim zakazie wjazdu na terytorium kraju oraz innych państw strefy Schengen. Uznano, że jego pobyt mógłby zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Akcja służb. "Wor w zakonie" schwytany na lotnisku Chopina CBŚP materiał zewnętrzny

Wszczęto również postępowanie dotyczące posługiwania się przez Gruzina fałszywymi danymi. Zatrzymany usłyszał zarzut składania fałszywego oświadczenia. Został również przesłuchany w charakterze podejrzanego.

"Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu" - przekazało CBŚP. Po zakończeniu czynności Gruzin opuścił Polskę. Został odesłany pierwszym samolotem do Tbilisi.



