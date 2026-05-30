W skrócie W Warszawie podczas operacji ratunkowej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zaatakowany wiązką lasera podczas podchodzenia do lądowania.

Pilot przerwał manewr lądowania po zauważeniu zagrożenia i po ponownym podejściu bezpiecznie przekazał pacjenta pod opiekę lekarzy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgłosiło sprawę na policję, a za kierowanie laserem w stronę statków powietrznych grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Niebezpieczne zdarzenie z udziałem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego miało miejsce w piątek na warszawskiej Pradze-Południe.

Jak poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka LPR Justyna Sochacka, ktoś miał próbować oślepić pilota maszyny laserem w trakcie podchodzenia do lądowania.

Warszawa. Incydent z udziałem śmigłowca LPR, ktoś celował laserem

Do incydentu doszło podczas operacji ratunkowej. Śmigłowiec przewoził ciężko ranną osobę po wypadku motocyklowym i próbował wylądować na terenie szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie.

Jak przekazała polsatnews.pl Justyna Sochacka, "pilot śmigłowca zauważył, że ktoś z ziemi celuje w maszynę wiązką światła". - Zdecydował on o przerwaniu procedury lądowania z powodów bezpieczeństwa - powiedziała.

Z relacji wynika, że sytuacja mogła stworzyć realne zagrożenie dla załogi i pacjenta znajdującego się na pokładzie.

Pilot przerwał lądowanie śmigłowca LPR. Na pokładzie był pacjent

Po zaobserwowaniu potencjalnego zagrożenia pilot zdecydował o przerwaniu podejścia do lądowania. Jak wyjaśniła rzeczniczka LPR, "po kilku chwilach pilot powtórzył manewr, upewniając się, że nikt z ziemi nie celuje w niego laserem".

Druga próba zakończyła się już bezpiecznym lądowaniem, a poszkodowany został przekazany pod opiekę lekarzy.

Służby podkreślają, że nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może prowadzić do utraty kontroli nad statkiem powietrznym, szczególnie w trakcie kluczowej fazy lądowania.

Incydent ze śmigłowcem LPR. Sprawa trafiła na policję

Po zdarzeniu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało o zgłoszeniu sprawy organom ścigania. - Mogę potwierdzić, że zgłosiliśmy już ten incydent na policję - przekazała Sochacka.

Służby przypominają, że kierowanie wiązki lasera w stronę statków powietrznych jest w Polsce zakazane. Prawo lotnicze wprost zabrania "kierowania wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów".

Za takie wykroczenie grozi do roku pozbawienia wolności. Jeśli jednak prokuratura uzna, że działanie było umyślne i mogło doprowadzić do katastrofy w ruchu powietrznym, kara może wzrosnąć nawet do ośmiu lat więzienia.





