W skrócie Funkcjonariusz Służby Więziennej został postrzelony w udo na strzelnicy cywilnej w Siedlcach 15 kwietnia 2026 roku.

Uszkodzenie ciała nie zagraża życiu ani zdrowiu rannego funkcjonariusza.

Za postrzelenie odpowiada żołnierz, a sprawę prowadzi Żandarmeria Wojskowa i poinformowano Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Żandarmeria Wojskowa w mediach społecznościowych poinformowała o groźnym wypadku, do którego doszło w środę na strzelnicy cywilnej w Siedlcach w województwie mazowieckim.

"15 kwietnia 2026 roku na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej" - przekazano w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Siedlce. Groźny wypadek na strzelnicy, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej ranny

W komunikacie podkreślono, że uszkodzenie ciała, do którego doszło na skutek postrzału, nie zagraża życiu i zdrowiu funkcjonariusza.

"W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa o czyn z art. 157 Kodeksu karnego" - dodano.

Wspomniany zapis dotyczy spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, czyli takiego, który trwa dłużej niż siedem dni, ale nie jest ciężkim uszczerbkiem. Sprawca takiego czynu może podlegać karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

O zdarzeniu poinformowano Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

