W skrócie Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 51 lat zaatakowało ofiarę w Warszawie, groziło jej nożem i pistoletem, a następnie wywiozło do lasu, żądając pieniędzy.

Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 25, 47 i 51 lat, a podczas przeszukania mieszkania jednego z nich znaleziono broń.

Dwóm podejrzanym postawiono zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i bezprawnego pozbawienia wolności, a decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

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Do napaści na mężczyznę w garażu podziemnym na warszawskiej Woli doszło 15 września - przekazała podinsp. Marta Sulowska.

Jak nadmieniła, dwaj mężczyźni mieli podejść do ofiary, przyłożyć mu nóż do gardła i pistolet, a także grozić śmiercią. Napadnięty był następnie bity.

- Mężczyznę wrzucono do jego BMW i wywieziono do lasu - przekazała funkcjonariuszka z wolskiej policji. Tam napastnicy również mu grozili i żądali od niego pieniędzy. Gdy nic nie uzyskali, uciekli.

Brutalny napad w Warszawie. Porwali mężczyznę i wywieźli do lasu

Policjanci z Woli wraz z kryminalnymi z KSP przy wsparciu kontrterrorystów z Warszawy, Białegostoku oraz "BOA" zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 25, 47 i 51 lat w Warszawie i na terenie powiatu siedleckiego.

Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli m.in. jednostkę broni palnej oraz amunicję w ilości prawie 300 sztuk. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-latek miał wcześniej wyrzucić ją na sąsiedni balkon. Zabezpieczone przedmioty zostały poddane oględzinom.

W sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie wszczęła śledztwo.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego 51- i 25-latek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności, działając wspólnie i w porozumieniu.

47-latek usłyszał zarzut poplecznictwa, został objęty dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się z podejrzanymi oraz ma zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na trzy miesiące. Grozi im kara do 20 lat więzienia.



