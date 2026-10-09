W skrócie Sąd Rejonowy w Sierpcu zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla 17-latka zatrzymanego za groźby dotyczące szkoły.

Podczas przeszukania znaleziono u nastolatka dwa noże oraz telefon z wyszukiwaniami dotyczącymi planowanego ataku.

Szkoły w powiecie sierpeckim wdrożyły działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, w tym dostępność psychologów i ograniczenia wstępu do budynków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Wobec 17-latka Sąd Rejonowy w Sierpcu zastosował tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy - powiedział Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku. Jednostce tej podlega jej sierpecka prokuratura rejonowa, która jeszcze w czwartek wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 17-latka.

W czwartek rano mazowiecka komenda policji poinformowała, że dzień wcześniej w Sierpcu, po zawiadomieniu złożonym przez nauczyciela, zatrzymany został 17-latek, który wśród rówieśników miał rozpowiadać, że "zrobi coś złego w szkole". Znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

Już w czwartek wieczorem rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska przekazała, że 17-latkowi przedstawiono ostatecznie zarzut kierowania gróźb karalnych.

Sierpc. Policja ujawnia, co znaleziono w telefonie zatrzymanego 17-latka

17-latek został zatrzymany w środę rano w jego miejscu zamieszkania. Następnego dnia Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu podała, że z przekazanej wcześniej funkcjonariuszom przez nauczyciela informacji wynikało, że uczeń ten wśród rówieśników rozpowiadał, że planuje w środę, 7 października, "zrobić coś złego w szkole".

"Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" - podkreśliła w czwartkowym komunikacie mazowiecka policja.

W piątkowym komunikacie, także informując o dwumiesięcznym areszcie dla 17-latka, KWP w Radomiu zwróciła jednocześnie uwagę, że ściganie takiego przestępstwa, jak kierowanie gróźb karalnych, możliwe jest z urzędu, bez wniosku osoby pokrzywdzonej, gdy wymaga tego ważny interes społeczny.

Podejrzany o kierowanie gróźb karalnych 17-latek to uczeń trzeciej klasy jednej z sierpeckich szkół średnich.

Mazowieckie. Szkoły reagują po serii ataków w szkołach

Starostwo Powiatowe w Sierpcu poinformowało, że na terenie tego powiatu podjęte zostały niezwłoczne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Odbyło się m.in. spotkanie z dyrektorami szkół i jednostek oświatowych, na którym omówiono zaistniałą sytuację oraz skoordynowano dalsze działania.

"W szkołach zapewniona jest również dostępność psychologów i pedagogów, którzy pozostają do dyspozycji uczniów oraz pracowników potrzebujących wsparcia" - zaznaczono w komunikacie sierpeckiego starostwa. Jednocześnie zaapelowało ono do rodziców i nauczycieli, a także do młodzieży, "o wzajemną czujność".

"W sytuacji, gdy coś wzbudza nasz niepokój, reagujmy i informujmy osoby odpowiedzialne. W takich chwilach szczególnie ważne są spokój, odpowiedzialność, wzajemna troska i współpraca. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży i całej społeczności szkolnej" - podkreślono w komunikacie.

W piątek samorząd powiatu sierpeckiego zwrócił uwagę, że w podległych mu szkołach "obowiązują zasady ograniczające dostęp do budynków osobom innym niż uczniowie i pracownicy" i przypomniał o konieczności ich przestrzegania.



