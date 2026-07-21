W skrócie W dokumentacji czasu pracy Dawida Kacprzyka w Szpitalu Bródnowskim znaleziono niespójności i wezwano go do złożenia wyjaśnień.

Raport dotyczący kontroli godzin pracy Kacprzyka przekazano do prokuratury.

Dawid Kacprzyk pracował jako zastępca koordynatora SOR w Szpitalu Bródnowskim za stawkę 350 złotych na godzinę.

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Sprawę gigantycznych zarobków Dawida Kacprzyka (1,6 mln złotych w 2025 roku), który równocześnie był zatrudniony w kilku szpitalach, nagłośnił kilka tygodni portal Zero.

28-letni lekarz bez specjalizacji był m.in. koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pracował równolegle w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Placówka zakończyła kontrolę grafiku medyka, o czym informuje "Rzeczpospolita".

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, któremu podlega szpital, informował, że Kacprzyk przepracował 732 godziny w ciągu 125 dni.

Przeanalizowali grafik Kacprzyka. "Występują niespójności"

"Zespół kontrolny zakończył szczegółową i kompleksową weryfikację liczby godzin przepracowanych przez lek. Dawida Kacprzyka w okresie jego współpracy ze Szpitalem Bródnowskim" - taki komunikat otrzymała od placówki "Rz".

"Przeprowadzona kontrola wykazała występowanie niespójności w analizowanej dokumentacji. W związku z tym lek. Dawid Kacprzyk został wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień" - czytamy dalej.

Jak zaznaczono, sporządzony raport trafił do właściwej prokuratury, która wyjaśnia sprawę.

Dawid Kacprzyk pracował w Szpitalu Bródnowskim. Tyle zarabiał na godzinę

Dawid Kacprzyk w Szpitalu Bródnowskim był zastępcą koordynatora SOR.

Pierwotną umowę zawarto 5 lutego i miała obowiązywać trzy miesiące. Później kontrakt przedłużono do 30 czerwca. Z powodu publikacji medialnych został jednak skrócony.

Jaka stawka przysługiwała 28-latkowi bez specjalizacji? 350 złotych na godzinę.

Przypomnijmy, po publikacjach Kacprzyk został zwolniony m.in. ze Szpitala Południowego. Zrzekł się również członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz mandatu radnego w warszawskiej dzielnicy Ursus.





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