Gigantyczny sum wyłowiony na Gocławiu. Policjanci zatrzymali sprawcę

Karol Płatek

Policjanci z warszawskiej Pragi-Południe zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy w związku ze sprawą wyłowienia gigantycznego suma z jeziorka Balaton na Gocławiu. Ryba o długości 173 cm została zabrana z łowiska w czasie obowiązywania okresu ochronnego, a zdjęcia i nagrania wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Gigantyczny sum wyłowiony z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu. Policja zatrzymała 57-latka w związku ze sprawą.
Gigantyczny sum został złowiony w Balatoni na warszawskim GocławiuMarek BAZAK / Zofia BAZAKEast News

W skrócie

  • Policjanci z Pragi-Południe zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy w sprawie wyłowienia dużego suma z jeziorka Balaton na Gocławiu.
  • Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające oraz gromadzą materiał dowodowy dotyczący wyłowienia ryby podczas okresu ochronnego.
  • Publikacja zdjęć i nagrań suma o długości 173 cm w mediach społecznościowych wzbudziła kontrowersje i zwróciła uwagę służb.
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W poniedziałek policjanci z komendy przy ul. Grenadierów rozpoczęli czynności po medialnych doniesieniach dotyczących wyłowienia ogromnego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu.

Jak poinformowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, funkcjonariusze bardzo szybko wytypowali mężczyznę, który - według dotychczasowych ustaleń - najprawdopodobniej ma bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Niedługo później 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego prowadzą obecnie czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. Gromadzony jest materiał dowodowy, na podstawie którego mają zostać podjęte dalsze decyzje procesowe.

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Sprawa stała się głośna po publikacji zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych. Według relacji świadków z Balatonu wyłowiono suma mierzącego 173 cm.

Kontrowersje wzbudził fakt, że do połowu miało dojść przed 31 maja, czyli w czasie obowiązywania okresu ochronnego dla tego gatunku. Według publikowanych w sieci relacji ryba została następnie zabrana z łowiska i przewieziona samochodem.

Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać tłum mieszkańców zgromadzonych wokół ogromnego suma leżącego na brzegu zbiornika.

Okres ochronny suma trwa do 31 maja. Jego celem jest umożliwienie rybom odbycia tarła i odtworzenia populacji. Zgodnie z przepisami ryba złowiona w okresie ochronnym powinna zostać niezwłocznie wypuszczona do wody.

Ustawa o rybactwie śródlądowym zabrania połowu ryb w czasie obowiązywania okresów ochronnych. Za naruszenie przepisów mogą grozić mandat, grzywna, a w niektórych przypadkach również odpowiedzialność karna. Służby mogą także zabezpieczyć sprzęt wykorzystany do nielegalnego połowu.

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