Do potrącenia dwóch protestujących kobiet doszło pod koniec października 2020 roku na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie . Jednej z potrąconych udzielono pomocy w szpitalu, druga nie miała poważniejszych obrażeń.

Służby w kilka godzin ustaliły, że za kierownicą bmw, które "wjechało w tłum protestujących osób", siedział członek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Paweł K. Pierwotnie rzecznik koordynatora ds. specsłużb nie chciał komentować sprawy, jednak pod wpływem opinii publicznej przyznał, że "do zdarzenia doszło poza godzinami pracy" funkcjonariusza.

Sprawa trafiła do warszawskiej prokuratury okręgowej, która miała postawić mężczyźnie zarzuty z art. 160 Kodeksu karnego. Jednak - z niewiadomych przyczyn - podjęto decyzję o "podniesieniu" rangi sprawy. W ten sposób dokumenty trafiły do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ta zmieniła kwalifikację czynu i uznała, że sprawy nie będzie wyjaśniać, gdyż "to jedynie wykroczenie, a nie przestępstwo".