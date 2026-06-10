W skrócie Sum z jeziorka na warszawskim Gocławiu został wyłowiony przez obywatela Ukrainy, co zakończyło się jego deportacją.

Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie i wywołały liczne reakcje, w tym potępienie działań sprawcy i wątpliwości dotyczące losu ryby.

Według informacji przekazanych policji przez zatrzymanego, sum miał zostać wypuszczony do innego warszawskiego zbiornika wodnego, ale los zwierzęcia nie został ostatecznie potwierdzony.

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Słynny gocławski sum zamieszkiwał wody jeziorka Balaton od ok. 20 lat i był dobrze znany wielu lokalnym mieszkańcom. Masywna ryba, mierząca ok. 170 cm długości, budziła respekt wędkarzy, którzy - nawet gdy wpadła im na haczyk - uwalniali ją i wpuszczali z powrotem do wody.

Statusu zwierzęcia nie uwzględnił jednak 57-letni obywatel Ukrainy, który 30 maja wyłowił je w środku dnia, a następnie zapakował do bagażnika samochodu, pomimo protestów świadków zdarzenia.

Sum wyłowiony, sprawca deportowany. Co dalej?

Nagrania z incydentu obiegły internet i wzbudziły ogromne emocje. Choć część komentatorów podkreślała, że sum bardziej szkodził niż ubogacał faunę Balatonu, większość stanowczo potępiała czyn 57-latka.

Podkreślano, że ryba została wyłowiona na kilka dni przed zakończeniem okresu ochronnego suma w Polsce i potraktowana niehumanitarnie, będąc przewożoną w bagażniku, bez dostępu do wody.

Ostatecznie sprawą zajęła się policja, która zatrzymała sprawcę. Po postawieniu zarzutów, 57-letni Ukrainiec został deportowany z Polski z pięcioletnim zakazem powrotu oraz wjazdu do państw strefy Schengen.

Co stało się z sumem wyłowionym z gocławskiego jeziorka? Policja informuje

Po tym jak 57-latka dotknęła już ręka sprawiedliwości, wielu internautów przypomniało sobie o głównym zainteresowanym w całej awanturze. Zaczęto zadawać pytanie - co stało się z sumem?

Wiele wskazuje na to, że historia nie zakończyła się dla niego tak tragicznie, jak mogłoby się to wydawać. Z informacji przekazanych policji przez samego 57-letniego wędkarza wynika, że ryba została wypuszczona do innego warszawskiego zbiornika wodnego.

- Nie ma żadnych w stu procentach potwierdzonych i zweryfikowanych informacji na temat losu tego suma, co oznacza, że nie ma żadnych informacji, że stała mu się jakakolwiek krzywda. Z informacji, który zostały nam przekazane, wynika, że sum został wypuszczony do innego zbiornika wodnego - powiedziała w rozmowie z Interią podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji VII w Warszawie.

Jak dodała, "nie jest jednak logistycznie możliwe", by zweryfikować słowa podejrzanego.





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