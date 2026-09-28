W skrócie Rafał Trzaskowski poinformował, że referendum w Warszawie nie dojdzie do skutku, a przez najbliższe dwa lata planuje realizowanie zamierzeń dotyczących rozwoju miasta.

Organizatorzy inicjatywy referendalnej nie zebrali wymaganej liczby podpisów, podkreślając jednak społeczny odzew i zaangażowanie mieszkańców podczas zbiórki.

Inicjatorzy wyrazili rozczarowanie brakiem wsparcia ze strony opozycyjnych partii politycznych, w tym także PiS.

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"To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie. Organizatorzy akcji nie zebrali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wystarczającej liczby podpisów" - napisał Trzaskowski na platformie X.

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"Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi w tym czasie zaufanie oraz wspierali realizowaną przeze mnie wizję rozwoju Warszawy. Przede mną ponad dwa lata na stanowisku prezydenta Warszawy. Dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta. Planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców" - dodał polityk.

"Chcę zapewnić". Trzaskowski zwrócił się do swoich przeciwników

W dalszej części wpisu Trzaskowski zwrócił się do swoich politycznych przeciwników, którzy złożyli podpis pod referendum ws. jego odwołania.

"Chcę też zapewnić wszystkich, którzy pod tą inicjatywą się podpisali, a których krytyczny stosunek do mojej prezydentury wynika z troski o nasze wspólne miasto - będę robił wszystko, żebyście także Państwo mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa" - zapewnił włodarz stolicy.

"W trakcie wielu spotkań w ostatnich dwóch miesiącach usłyszałem od Warszawianek i Warszawiaków co najbardziej im się podoba w mieście, ale również co chcieliby zmienić. Wszystkie te głosy będę starał się uwzględnić w mojej pracy" - obiecał Trzaskowski.

Referendum w Warszawie się nie odbędzie. Nie zebrano wystarczająco podpisów

W poniedziałek minął przepisowy termin na zakończenie zbiórki podpisów pod przeprowadzeniem referendum w Warszawie. Organizatorzy sami przyznali, że nie zbliżyli się do wymaganego prawem progu.

- Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że w mojej ocenie zdarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy coś wyjątkowego. Nie mieliśmy dawno w Warszawie takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu. Jestem przekonany, że ten zryw nie pójdzie na marne - zapewniał Maciej Wilk na konferencji prasowej.

- Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tys. podpisów, czyli poniżej zakładanego minimum 132 tys. podpisów - wyjaśnił inicjator akcji referendalnej. - To za mało, ale przez 60 dni, w upale i w deszczu wolontariusze zbierali te podpisy. Poświęciliśmy na to 15 tys. roboczogodzin - podsumował.

Organizatorzy referendum źli na polityków. Wskazują m.in. na PiS

Aby zwołać referendum odwoławcze w stolicy potrzebne są głosy 10 proc. puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. głosujących.

Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób. Organizatorzy mieli na to czas od 30 lipca do 28 września.

Co ciekawe, organizator zbiórki nie ukrywał żalu wobec ugrupowań opozycyjnych do Trzaskowskiego, które nie wsparły jego inicjatywy.

- Nie spotkaliśmy się wśród warszawskich środowisk z zainteresowaniem i chęcią pomocy w organizacji referendum. Jestem szczególnie zaskoczony, że opozycyjne partie polityczne stały z boku całej tej inicjatywy. Jestem szczególnie rozczarowany PiS-em - powiedział Wilk.

- Cóż, wygląda na to, że odpowiada im prezydent Rafał Trzaskowski. Niemniej jestem dumny z naszej inicjatywy i odzewu zwykłych mieszkańców - dodał organizator Stołecznej Operacji Referendalnej.



