Ewakuacja bloku w Ostrołęce. Pokłosie ataku nożownika w szkole średniej

W skrócie W Ostrołęce ewakuowano blok przy ulicy Hallera po znalezieniu podejrzanych substancji w związku z wcześniejszym atakiem nożownika w szkole średniej.

Policja wykonała działania w co najmniej dwóch miejscach w Ostrołęce, angażując m.in. pirotechników i zabezpieczając teren wokół bloku.

Podczas ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, został zatrzymany przez policję i wszczęto śledztwo ws. usiłowania zabójstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji potwierdzili, że miała miejsce ewakuacja bloku przy ulicy Hallera 5a w Ostrołęce, położonego w pobliżu szkoły średniej, gdzie wcześniej doszło do ataku.

W budynku mieszkał 19-latek, który nożem ranił dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Według informacji przekazanych przez policję, w mieszkaniu znaleziono podejrzane substancje. Policjanci nie sprecyzowali, o jakie dokładnie związki chodzi.

Wiadomo, że akcja policji w tym miejscu już się zakończyła, a mieszkańcom przekazano komunikat o możliwości bezpiecznego powrotu do mieszkań.

Ostrołęka. Akcja policji po ataku nożownika, ewakuowano blok

Informację o akcji funkcjonariuszy przekazali także widzowie Polsat News. "Nocna akcja służb policyjnych w Ostrołęce przy ulicy Hallera, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Z powodu zagrożenia teren został zabezpieczony, a z bloku ewakuowano mieszkańców" - napisał jeden z nich.

Według relacji, na miejscu pojawiły się radiowozy na sygnale i rozległy się komunikaty wzywające do zachowania bezpiecznej odległości.

O policyjnej akcji informował również lokalny portal eostroleka.pl. Dziennikarze przekazali, że działania toczyły się w co najmniej dwóch miejscach w mieście, a na miejscu pracowali policyjni pirotechnicy.

Atak nożownika w szkole średniej w Ostrołęce. Zatrzymano 19-latka

Do groźnego zdarzenia doszło w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę przed południem. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po kilku godzinach od ataku prokuratura ujawniła, że nożownik miał w plecaku domowej roboty ładunek wybuchowy, który nie został zdetonowany dzięki czujności uczniów i jednej z nauczycielek. Po tym, jak z przedmiotu zaczął unosić się dym, zdecydowali oni o wyrzuceniu go przez okno.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpital. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. usiłowania zabójstwa. W reakcji na atak w mieście zwołano sztab kryzysowy. Uczniom i nauczycielom szkoły zapewniono wsparcie psychologiczne, a placówkę tymczasowo zamknięto.



