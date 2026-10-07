Ewakuacja bloku w Ostrołęce. Pokłosie ataku nożownika w szkole średniej

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

W Ostrołęce trwa akcja policji w kilku częściach miasta - donosi lokalny portal eostroleka.pl. O ewakuacji jednego z bloków informowali widzowie Polsat News. Doniesienia potwierdziła Komenda Główna Policji. Ewakuowano blok przy ul. Hallera, gdzie znaleziono podejrzane substancje. To tam mieszkał 19-latek, który zaatakował nożem w jednej z ostrołęckich szkół średnich.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Akcja służb po ataku nożownika pod szkołą w Ostrołęce
Ewakuacja bloku w Ostrołęce. Pokłosie ataku nożownika w szkole średniej (na zdj. akcja służb pod szkołą)Jaroslaw SenderEast News

W skrócie

  • W Ostrołęce ewakuowano blok przy ulicy Hallera po znalezieniu podejrzanych substancji w związku z wcześniejszym atakiem nożownika w szkole średniej.
  • Policja wykonała działania w co najmniej dwóch miejscach w Ostrołęce, angażując m.in. pirotechników i zabezpieczając teren wokół bloku.
  • Podczas ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, został zatrzymany przez policję i wszczęto śledztwo ws. usiłowania zabójstwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji potwierdzili, że miała miejsce ewakuacja bloku przy ulicy Hallera 5a w Ostrołęce, położonego w pobliżu szkoły średniej, gdzie wcześniej doszło do ataku.

W budynku mieszkał 19-latek, który nożem ranił dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Według informacji przekazanych przez policję, w mieszkaniu znaleziono podejrzane substancje. Policjanci nie sprecyzowali, o jakie dokładnie związki chodzi.

Wiadomo, że akcja policji w tym miejscu już się zakończyła, a mieszkańcom przekazano komunikat o możliwości bezpiecznego powrotu do mieszkań.

Ostrołęka. Akcja policji po ataku nożownika, ewakuowano blok

Informację o akcji funkcjonariuszy przekazali także widzowie Polsat News. "Nocna akcja służb policyjnych w Ostrołęce przy ulicy Hallera, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Z powodu zagrożenia teren został zabezpieczony, a z bloku ewakuowano mieszkańców" - napisał jeden z nich.

Zobacz również:

19-latek, który dokonał ataku na szkołę w Ostrołęce, miał przy sobie materiały wybuchowe
Mazowieckie

Nowe fakty po ataku 19-latka w Ostrołęce. "W plecaku ładunek wybuchowy"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Według relacji, na miejscu pojawiły się radiowozy na sygnale i rozległy się komunikaty wzywające do zachowania bezpiecznej odległości.

O policyjnej akcji informował również lokalny portal eostroleka.pl. Dziennikarze przekazali, że działania toczyły się w co najmniej dwóch miejscach w mieście, a na miejscu pracowali policyjni pirotechnicy.

Atak nożownika w szkole średniej w Ostrołęce. Zatrzymano 19-latka

Do groźnego zdarzenia doszło w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę przed południem. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zobacz również:

Atak nożownika w Ostrołęce. Porażająca relacja uczennicy szkoły
Mazowieckie

Wstrząsająca relacja uczennicy z Ostrołęki. "Czują traumę i strach"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Po kilku godzinach od ataku prokuratura ujawniła, że nożownik miał w plecaku domowej roboty ładunek wybuchowy, który nie został zdetonowany dzięki czujności uczniów i jednej z nauczycielek. Po tym, jak z przedmiotu zaczął unosić się dym, zdecydowali oni o wyrzuceniu go przez okno.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpital. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. usiłowania zabójstwa. W reakcji na atak w mieście zwołano sztab kryzysowy. Uczniom i nauczycielom szkoły zapewniono wsparcie psychologiczne, a placówkę tymczasowo zamknięto.

Zobacz również:

Akcja służb po ataku w szkole w Ostrołęce
Mazowieckie

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Trwa akcja policji

Krzysztof Ryncarz
Patryk Idziak
Krzysztof Ryncarz, Patryk Idziak, Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Dlaczego referendum w stolicy upadło? Padła kontrowersyjna tezaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze